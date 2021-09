BUENOS DÍAS... ESTE día en la tierra del general Lucio Blanco Fuentes de Nadadores se estará realizando interesante acto de inauguración de la Liga de Beisbol Ranchera Edición Florentino "Chanate" Vázquez, con la participación de los equipos Cachorros, Cerveceros, Ferrocarrileros, Astros de Sacramento, Indios, La Joya de Castaños, los Cardenales de Cuatro Ciénegas, Yankees de San Buena, Sección 29 de ciudad Frontera y Diablos Rojos de Nadadores, el evento inaugural está señalado realizar a las 10 de la mañana, en la Unidad Deportiva municipal de este lugar, de haber auto disponible puedo estar por allá, de otro modo ojalá y me envíen el programa y fotos.

A PUNTO de culminar el rol normal de juegos en Grandes Ligas, en donde de acuerdo a un resumen, ya hay equipos que no entran al clásico de Otoño, como es el caso de Orioles de Baltimore. Diamantes de Arizona, los Piratas de Pittsburgh, conjunto que ya tiene desde el 2015 que no llegan a juegos de postemporada, desde aquel descalabro que tuvieron ante los Cachorros de Chicago, otro de los equipos Rockies de Colorado llegaron a los playoffs en el 2019; jugaron un juego de wild card ante los Diamondbacks de Arizone, pero ahora con la salida de Nolan Arenado y Trevor Story rumbo a la agencia libre de las Grandes Ligas, las cosas se complicaron, los que también batallan para clasificar a Play off son Ranger de Texas, pero vamos a esperar diez días más.

EN LIGA Infantil y Juvenil Ribereña de Beisbol, desde el viernes, iniciaron la primera jornada de beisbol, y de inmediato Kalefft Favela envío resultados, en donde notifica la victoria de los Blue Jays ante los Yankees en juego que se realizó en Unidad Deportiva de la colonia Independencia, también los comandos le pegaron a Sultanes y los encalaron con pizarra de 10 carreras a 0, por último Sultanes en categoría 5-6 años derrotaron a Acereritos Jr., buen trabajo del chamaco Ríos el de la buena dinastía.

EN EL Pacífico el buen tiempo, excelente clima, le está dando la oportunidad a que el equipo de los Yaquis de ciudad Obregón Sonora, realicen buena preparación en su pretemporada, ayer Juan De la Cruz, me informó que ya reportó el receptor Sergio Burruel al Summer Camp a sus 30 años el receptor todavía cuenta con buen futuro en el deporte rey profesional, ya lo demostró en el verano con los Piratas de Campeche, a este mismo campamento Yaqui, también llegó el infielder Marco Antonio "Buzo" Guzmán, de él espera el mánager de la novena Sergio Omar Gastelum una excelente actuación, que contribuya a estar en los Play Off finales de la temporada.

HOY se juega la serie 8 en Liga de Beisbol de Primera Fuerza "Jesús Moreno Borrego", Cachorros van ante academia de Jasiel Acosta a La Jungla, Tigres contra Rieleros en Sanmiguel, Generales ante Charros en Diana Laura, Zatomar contra Leones en el Sarape y Yankees contra Rangers en el Juan Esquivel Park, descansa Mets, en este circuito Generales está en la cima con 11 ganados 1 perdido, atrás Leones y Yankees con 11-3.