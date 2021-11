BUENOS DÍAS... ESTE domingo habrá actividad deportiva y eso está mejor, me gusta andar en los campos deportivos, como lo he hecho durante más de 50 años, bueno desde 1967 en que inicié en Periódico El Día, ahí mi jefe Santos Romero y el señor Almanza, me dijeron en una ocasión, "Si quieres ser buen reportero, tienes que andar en los campos deportivos, que te conozcan los deportistas y tengas contacto con ellos", y claro que con el tiempo eso dio resultado, ahora con la nueva tecnología del Internet, es mucha ventaja, y más para la nueva generación de reporteros, hablando de deportes, algunos ni se ensucian los zapatos ya que todo lo reciben por el hilo electrónico.

BUENO les decía que este domingo se realiza los 21-K de Monclova con espíritu de acero, aunque a decir verdad ese espíritu ya se perdió, ya que ahora todo es negocio, yo recuerdo las tradicionales carreras atléticas de La Raza, que organizaban el Seguro Social, otros como la del Club 8.80, la Juan Flores, la carrera de la Calle Morelos, eventos atractivos y sin lucrar con los atletas, ahora no tienes que desembolsar cerca de 300 pesos o más, para poder participar, aunque comentan que los premios son atractivos, pero saben quién se los va a llevar, pues los que vienen de fuera.

ATENCIÓN un recado para el Licenciado Guillermo Gutiérrez, coordinador del 45 Aniversario del Club de Futbol Tigres del Pueblo, me esperas una media hora antes de iniciar su evento, pues me toca asistir a cubrir los 21-K a la plaza principal de Monclova, de ahí vuelo a tu evento...

AYER hasta mariachis, un grupo de amigos deportistas de la colonia Obrera, le llevaron serenata a Francisco "Totón" Luna, cumplió un año más de vida y ahí en su taller, lo acompañaron varias horas, disfrutando de amena charla, le tocó al Nin Martínez llevar dos kilos de arrachera americana que le mandaron sus amistades de Estados Unidos, Pancho al lado del Licenciado Enrique Rivera Gómez, fueron los creadores del Club Totón, club que lo desaparecieron por completo.

EN BEISBOL del Joey Meneses que todavía es propiedad de Acereros de Monclova, todavía viene siendo pieza importante de los Tomateros de Culiacán, después de haber estado fuera en el inicio de la campaña en beisbol del Pacífico ya tomó su acostumbrado ritmo de bateo, arriba de los .310 con 21 carreras producidas, espera en la segunda vuelta superar en carreras empujadas al Jesse Castillo y Maikel Serrano que lleva 26, brincar a Luis Alfonso Cruz que cuenta con 23.

EN ESTOS días ya voy a dar a conocer la Convocatoria para la entrega de los Astros 2021, que será en el mes de febrero del 2022, es necesario que los representantes de ligas de futbol, softbol, atletismo, boxeo, lucha libre, karate, fisicoconstructivismo, ciclismo, tenis, y otras disciplinas, vayan alistando su gallo, nosotros como coordinadores ya estamos preparando en escenario de la Cena- Baile en donde recibirán el reconocimiento aquellos deportistas que destacaron en este 2021 y claro aquellos con grandiosa trayectoria deportiva.