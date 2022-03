BUENOS DÍAS... EXCELENTE información, me pasó ayer el Licenciado Juan Elizalde Vallejo, me dijo que este lunes 14 de marzo, tiene importante reunión con representantes de equipos de futbol de Monclova, con el fin de dar a conocer la convocatoria y eliminatoria municipal de la Copa de Futbol TELMEX 2021-22, ya tiene el programa listo para iniciar este Torneo Libre Femenil y Varonil, así como juveniles, "ojala y que todos los interesados estén presentes, para de inmediato, levantar la lista de jugadores, para enviar al comité organizador del estado de este evento, que debe de iniciar el mes que entra.

POR CIERTO, el dirigente del Beisbol Sector Amateur de Coahuila, o no trae celular, o ya renunció a la asociación, me refiero a Ariel Flores, no ha informado nada del beisbol Copa TELMEX, en su etapa municipal, se dice que cada equipo debe de ser conformados por un mínimo de 16 jugadores, las asociaciones de todos los estados, ya están atendiendo el llamado del Rey de los Deportes, esperan en estos torneos la participación de todos los estados, como Michoacán, Uruapan, Ciudad Hidalgo, Morelia, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, CDMX, La Laguna, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Baja California Norte y Sur, Tijuana, Chiapas, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y Querétaro.

EN NOTICIA del Beisbol de Verano de México, informan que los Tigres de Quintana Roo encabezada Fernando Valenzuela Burgos, Presidente Ejecutivo, dieron a conocer los detalles de la pretemporada 2022, estarán en pretemporada en el estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán, con los felinos estarán los Catchers Alexis Wilson, Germán Revilla, Juan Haro, Sebastián Lizárraga, Jesús Villegas, Ramón Enríquez, los Infielders, Ángel Erro, Ronnier Mustelier (Ext), Manuel Orduño, Efrén Nieves, Jorge Rivera, Reynaldo Rodríguez (Ext), Ramón Bramasco, Alejandro Robles., los Outfielders de Tigres Irvin Zazueta, Mario Cabrera, Isaac Domínguez, Tito Polo (Ext), Philip Caufield(Ext), cuerpo de lanzadores Pedro Fernández (Ext), fabián Anguamea, Felipe Arredondo, Raúl Barrón, Juan Cosío, Terance Marín, Bryan Muñoz, Fernando Burgueño, Manuel Valdez, Vicente Valenzuela, Wendell Floranus (Ext), Jesús Bermúdez, Irving Cota, Víctor García, Francisco Murrieta, Darell Torres, Kenny Carrillo, Alejandro Carrillo, Antonio Frías (Ext), Carlos De León, Gerardo Ramírez, Irving Ballesteros.

NO HAY arreglo todavía en Grandes Ligas, y eso molestó al Twitter, el Senador del Estado de Illinois en los Estados Unidos, Dick Durbin, expresó por medio de su cuenta de Twitter, su descontento y le mandó un mensaje al comisionado de la MLB, Rob Manfred y a los dueños de equipo, diciendo que ya terminen con ese conflicto, Durbin, es un gran fan de los Cubs, ha servido como senador de Illinois desde 1997, también se comprometió a reconsiderar la exención antimonopolio de la MLB, Durbin, también dijo en referencia a los dueños de equipo, que esas franquicias valen miles de millones de dólares y que se encuentran regateando sobre términos de dinero.

AYER me comunicó Armando Rodríguez mánager de los Rojos, que la serie ante Águilas de la Bellavista, se traslada al parque infantil, para mayor seguridad de ambos conjuntos, como todos saben juegan la serie final de campeonato en Liga Recreativa de 50 Años, en el Grupo Uno, y en el Grupo Tres, Cardenales del Burro Reyna, se ve las caras ante Astros en el Ferrocarrilero.