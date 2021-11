BUENOS DÍAS... EXCELENTE tarde de fiesta deportiva hubo la tarde de ayer, en Unidad Deportiva Municipal, ahí la compañera Jazmín Vargas, realizó el acto de inauguración de la edición 2021 de la Liga de Softbol Femenil Municipal A. C., gran cantidad de equipos estuvieron presentes en el acto, y en donde llevaron a cabo la entrega de trofeos que estaban pendientes de las temporadas 14, 15 y 16, la instalaciones del "Nora Leticia Rocha" presentaron un lleno total, ningún lugar en donde estacionar el carro, hasta el estadio Monclova recurrieron algunas jugadoras.

HOY a las 7 de la mañana, se dará el banderazo de salida de los 21K, ´Con Espíritu de Acero´, más de 1500 atletas, estaban registrados hasta la tarde de ayer, es interesante la bolsa a repartir aparte me comentaron que un carro, también estará en la premiación, no se quien apoye este causa, pero vale la pena organizar esta clase de eventos, pues me di cuenta que llegaron atletas de renombre de la CDMX, estudiantes de las universidades de Monterrey, Saltillo, unos corredores de Querétaro, otros de llegaron de Jalisco, no se diga los atletas que tiene Torreón y Saltillo, hasta ayer desconocía si estarán participando los Kenianos, aunque me dicen que ya están algunos anotados.

POR ESTA razón damos a conocer que las principales arterias de Monclova, van a permanecer cerradas a la circulación ,creo que hasta la 10:30 de la mañana, mi compromiso es también estar a las 10:30 con los amigos del Club Deportivo Tigres del Pueblo, estarán festejando sus 45 años de vida de este prestigiado club de futbol, quizás el mejor organizado, en fin ya el Licenciado Guillermo Gutiérrez tiene toda listo para el festejo, iniciando con juego amistoso de futbol, en donde se contempla la asistencia de los equipo Polonia y Palmeiras.

NI MODO el Club Cañeros de Los Mochis anunció la llegada del ex ligamayorista Luis Carlos Rivera como su nuevo mánager, en equipo anda batallando y esperan que Luis Carlos Rivera, con su experiencia como manejador, de los equipos, Bravos de León, Leones de Yucatán y Rieleros de Aguascalientes, saque a Cañeros y los lleve a clasificar en esta segunda vuelta que inició este martes, de momento Rivera estaba como coach de picheo con los Navegantes de Magallanes en la Liga de Venezuela, Rivera se integrará a Cañeros en la próxima serie que inicia el martes visitando a los Algodoneros de Guasave.

POR LA misma liga de la Costa del Pacifico, los Yaquis de Ciudad Obregón Sonora, esperan repuntar en esta segunda vuelta ya derrotaron a los Tomateros de Culiacán este viernes con pizarra de 10 carreras a 6, los obregonenses empezaron a sonar en el cuarto episodio; Leandro Castro se encontró con Michael Wing en las bases, disparó cuadrangular y el duelo se puso 6-2, los pupilos de Sergio Omar Gastelum, se apoyó en bateo de José Ureña que disparó cuadrangular, así como bateo de Jonathan Aranda, Michael Wing, Sergio Burruel y Alejandro González, por Tomateros respondieron Diego Madero, José Guadalupe Chávez, Joey Meneses, y Dairon Blanco.