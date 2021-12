BUENOS DÍAS... FELIZ NAVIDAD a mi familia, a mis amigos lectores y claro a todos los deportistas de esta Región Centro de Coahuila, que la bendición de Dios inunde esta noche sus hogares, y a seguir conservando la calma, respetando las atenciones de la larga distancia y no quitarse el cubre bocas, porque deseo seguirlos viendo...

AYER tuvo entrevista con el secretario general del Sindicato Nacional Demócrata de los Trabajadores Metalúrgicos y conexos de la República Mexicana, Ismael Leija Escalante, platicamos algo sobre sus logros como dirigente, pero me enfoqué más al deporte, ya que desde su llegada como secretario general de la Sección 147, me prometió apoyar en lo necesario a los trabajadores deportistas y eso ya lo hizo realidad, me consta.

ISMAEL apoya a tres equipos de beisbol, amateur y recreativos, equipos de futbol master, equipos amateur, así como apoyos a selecciones que han salido a campeonato nacionales, "Yo en lo particular me siento satisfecho, porque la raza me busca para apoyarlos", esto lo seguiré haciendo, mientras Dios me preste vida, por lo pronto me dice Ismael, estamos preparando un festival deportivo, para conmemorar el 20 de enero, el aniversario de nuestro Sindicato Nacional Democrático, queremos que toda la familia de los compañeros de las Secciones 288, 147 y demás que lleguen, participen en los eventos que con tiempo hemos preparado para todos, así como otros torneos de los mayores.

CERRÓ con broche de oro su participación como alcaldesa de Sacramento la Licenciada Yajaira Reyna Ramos, una excelente administración difícil de igualar, lo más interesante el empuje que el dio al deporte en general, sobre saliendo las contrataciones de dos paisanos, para el beisbol mexicano, como lo son Edgar Iván Salazar ya jugador activo y el chamaco Jonathan Ovalle Vázquez, eso sin lugar a dudas es una grandiosa noticia, claro todo México de dio cuenta de ello, ahora solo esperamos que su actuación se ha tomado en cuenta por los jerarcas que mueven la política en Coahuila, creo que de ello ya algún adelanto, y se lo merece.

ESTE Domingo en el abandonado parque Chacho Córdova, se estará realizando un interesante Juego de Exhibición entre los chicos de la Academia de Beisbol de Pilo Ramos y los Gallos de Alejo Peña, me informan que es por Causa, aquel todo aficionado que vaya a ver este encuentro, su donativo será un juguete, mismo que se entregará a los niños el día 6 de los Reyes Magos, claro se buscará lugar en donde se vaya a realizar le entrega.

CUMPLIÓ ayer años Álvaro Eugenio Martínez, sus padres Eugenio Martínez, señora Rosalinda Castañeda, le brindaron un grandioso convivio, en donde estuvo su hermano Eder con sus hijos, sobrinos de Albariño Nahomy e Iker, llegaron los mariachis y hasta altas horas de la noche se retiraron, ante un día ante gran cantidad de atletas, festejaron al fabricante de atletas de alto rendimiento, algunos ya estarán en él 2022 en Juegos Nacionales de CONADE, y claro su ambición es buscar boleto para otras competencias nacionales así como Juegos Centroamericanos y del Caribe.