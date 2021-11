BUENOS DÍAS... FELIZ regreso después de que disfrutaron la mayoría de un gran puente con motivo de adelantar el día festivo del 20 de noviembre, en lo particular para mi hubo mucho trabajo, se hizo a un lado la pandemia, y se abrieron la mayoría de los circuitos, así como eventos de atletismo que coronaron con los 21-K que resultaron todo un éxito, y en donde la familia de Kenia, llegó a la capital del Acero a triunfar y así lo hicieron, fue una excelente coordinación a lo largo de los 21-K, un buen trabajo de Seguridad Pública, aunque a algunos les faltó algo de criterio, señalando el que estaba en el puente del IMSS, nosotros tenemos un compromiso, y con los lectores de los diarios, estaba a 150 metros de llegar a mi trabajo, y me hizo que recorriera distancia de 4 kilómetros para llegar a mi fuente de trabajo.

ESO YA quedo atrás, pero regreso para felicitar a la familia de atletas que estuvieron en este recorrido cerca de 1600 con boleto pagado, que disfrutaron de todos, los ganadores de la libre más beneficiados con gran premio, ya los demás un poquito menos, pero una dama tuvo la suerte de llevarse el carro, y claro eso fue una bendición de Dios, si quedo o no quedo $$$; eso ya no me interesa, pero solo espero que me digan más delante que clase de eventos vayan a ver, al parecer un campeonato nacional de beisbol 5-6 años y uno de 7-8, dijeron por ahí.

DESDE este espacio mando un sincero abrazo y felicitación al hombre de acero, Emilio García, ayer fue motivo de un festejo por parte del director de INEDEC Región Centro de Coahuila profesor Javier Esparza De la Cerda, cumplió años el nativo de Sierra Mojada y en conocido centro social lo invitaron a almorzar, Emilio es otro de los jóvenes atletas, que continúa brillando con luz propia, en ocasiones en sentido su desesperación, el negocio va mal, pero yo conozco a Emilio, como un hombre que acepta los grandes retos, todo eso con el tiempo Dios se lo va a recompensar.

Y EN CASTAÑOS, me comentó Pablo Guel, que ya tiene todo listo para realizar el 21 de noviembre, el acto inaugural del Salón de la Fama de esta población, y de inmediato a eso de las 11 horas, hace la entronización de los primeros miembros entre ellos comento a Juan Gil Farías, Fidencio "La Chiva" Flores, Francisco Arzola Carreón, José María Arzola, Francisco Lara, el mismo Pablo Guel Méndez, Alberto Falcón, Jesús Rangel Fuentes, Teodoro Fuentes Zapata y Dagoberto Ríos Fuentes, al culminar este evento, juego del recuerdo, y culminando el encuentro, grandioso convivio para todos los entronizados y sus familias.

Lobos UAdeC ??????????

Nuestras felicitaciones y reconocimiento a nuestros atletas que representan a la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Norte, este fin de semana tuvieron actividad sobre la pista del tarta en la 4° Copa Lobos UAdeC en la Unidad de Arteaga Coahuila.

-Ulises Loza (Ladislao Farias Campos) 2 Oros

-Alba Solis (FCA) 1 Plata, 1 Bronce y 2 lugar en la carrera campo traviesa Lobos.

-Ricardo González (FIME) 1 Oro.