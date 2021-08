BUENOS DÍAS...NO PASA nada, nuestro paisano Francisco "Látigo" Ríos, se fajó como un mejor lanzador de Grandes Ligas, y dio todo el amor por la franela de la Furia Azul, aunque las cosas no se dieron, falló el relevo y por ahí entraron en desbandada los Toros de Tijuana y se quedaron con la segunda victoria de Play Off ante los campeones Acereros de Monclova, ahora esperar este día, a ver si el Sexy Big Bartolo Colón nos regala la primera victoria de este Play Off, o bien que Wilmer Ríos, se faje en el montículo, como lo hizo su señor padre Jesús "Chito" Ríos, cuando la franela de Acereros en 1996 y 1997, logrando 12 victorias por 5 derrotas en el último año, un liderato que peleó con Gerardo "Chuky" Leal, que lo ganó por una victoria más.

HOY estarán en Veracruz en el tercer juego de la serie los Diablos Rojos de México, el equipo llega con dos victorias en su cuenta, pero aseguran que el Águila de Leo Rodríguez es peligroso en su estadio, ahí se crece el bateo de Paulo Orlando, Héctor Gómez y Yasiel Puig así como del "Cacao" Jesús Valdez, los Pingos vencieron en el segundo encuentro de Play Off a Veracruz con pizarra de 14 carreras a 9, también ahí en el sur, Leones de Yucatán vencieron en Tabasco a los Leones con blanqueada de 3-0 brillante labor de pitcheo del cubano Yoanner Negrin de tres hits en siete episodio, igualando de esta forma la serie a un triunfo por bando, este día los melenudos reciben en el Kukulkán a los Olmecas de Pedro Meré.

AHMSA solo ve por lo suyo, dice el presidente del consejo empresarial de Monclova Enrique Osuna Westrup, bueno una nota que ayer ocupó la primera plana de los diarios locales, y creo que el Ingeniero tiene razón, que la empresa nomás ve lo suyo, EN ESTE Caso en el aspecto deportivo, los eventos que están programados cada año para los trabajadores de las acerías, y que están inscritos en el sagrado contrato colectivo (Si acaso hay, o ya se limpiaron con él), en donde quedaron, buena pregunta para los secretarios generales de la Sección 288 y 147, ellos deben pedir a la empresa que activen el deporte y así verán mejor trabajadores saludables, ¡Cual Pandemia!, ojalá y que los directivos sindicales se pongan las pilas y exijan esta prestación actual, para que los trabajadores e hijos de los mismos también se ejercite, ayer un puñado de atletas, informaron que las instalaciones se están destruyendo, ante el calor de los deportistas y ahora hasta remachadas están las puertas, ¿Pues qué les pasa?, ojalá y el señor Licenciado Ancira, piense en su trabajadores ¡Que les regrese el juguete que tenían!

ME LLEGÓ una convocatoria del Team Chávez- Aguirre, en donde hace la invitación para la 6ª etapa del Serial de Ruta, que será este domingo 22 de agosto, teniendo como meta de salida y llegada frente al local del Tiro al Blanco, por la carretera a Candela, con salida oficial a las 9 de la mañana, me dijeron que hay una bolsa cercana a los 5 mil pesos que será repartida entre los ganadores de la Primera Fuerza, Segunda, Novatos, Femenil, Veteranos A y B.