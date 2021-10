BUENOS DÍAS... GRACIAS a mi padre Dios por darme hoy, otro año más de vida, agradezco las bendiciones que desde el Palacio Celestial me envía mi madre y hermanos, y agradezco las atenciones que sobrinos y cuñados, me dieron desde ayer, ahora a seguir superando metas desde este recinto de La Voz de Monclova, en donde me dedico a ¡Vivir para servir!...

AYER me habló el Licenciado en Educación Física de los buenos, que yo lo recuerde estuvo concentrada en 1968 en el Comité Olímpico Mexicano, al lado del Ingeniero Cruz Tobías Mata, me refiero a Eugenio "Nin" Martínez, desea de todo corazón brindar merecido homenaje con un juego amistoso de Futbol Máster a José Luis Rivera Gómez, mejor conocido como "Chavín" de eso escribiré una crónica, cuando todo esté debidamente coordinado.

AYER el colegio de árbitros de Monclova que dirige Gilberto Morales Berreles, cumplió otro aniversario de vida, quien sabe porque no invitaron a los medios, siempre hacen Cena-Baile en el continental de las Palapas, pero nomás ellos saben, mi felicitación para Héctor Javier Moreno, al profesor Miguel Saucedo, al "Patriarca" del colegio Pancho Farías, al Ingeniero Máximo Segura, a la "Fiera" Jesús Varela, a Marco Durón, a Juan Manuel "Meño" Rodríguez, a la Chiva Tovar, al Chamaco Ballesteros, y a otros más que considero la han de ver pasado muy bien, este colegio de árbitros, nació creo que hace más de 30 años, allá por la avenida Cuauhtémoc en donde estaba el club Astros.

QUE A finales de este mes, grupo de pugilistas le van a brindar merecido reconocimiento a aquel boxeador de antaño, ahora dedicado a preparar pugilistas para el futuro, me refiero a Rogelio Lugo, este incasable amante del boxeo, tiene su establo en ciudad Frontera, en donde también tiene su taller de soldadura, en los años 70´s Lugo fue un tremendo boxeador que dejó huella, ahora abren las puertas de la arena Tigre Padilla para brindarle este homenaje en vida, estando presentes en la pelea estrella mi tocayo Ramiro "Búfalo" Coronado, que enfrentará a 4 rounds a Josué "La Parka" Salas noqueador de ídolos de Allende Coahuila, la tierra de los Hermanos Barrón, si acaso conocer a Rogelio Lugo, le avisan que deseo hablar con él.

SACÓ ganancia Saraperos de Saltillo, llegan en el 2021, los lanzadores Ryan Verdugo, Andrew Morales y el cañonero José Vargas, en un cambio con Acereros de Monclova que recibe al guardabosques Juan Pérez, a mi punto de vista está bien...

Y DEL beisbol del Pacífico dan la noticia de que el lanzador zurdo Jeff Singer quien lanzó este 2021 con los Lehigh Valley IronPigs, sucursal AAA de los Filis de Filadelfia se une al staff de relevistas de los Naranjeros de Hermosillo para fortalecer este departamento en la temporada, y es que los directivos de la organización Naranja no quieren perder pisada, menos bajar en el standing.

GRACIAS a Rey Carmona de la Liga Municipal de Futbol, Nin Martínez coordinador deportivo de las Obreras y Julio Martínez, mandamás de la Liga Recreativa de 40 Años, por los obsequios que ayer me dejaron, con motivo de que este día llegó a la edad de 73 años ¡Gracias a Dios!