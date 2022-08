BUENOS DÍAS... HOY la cita es en parque Ferrocarrilero de ciudad Frontera, al filo de las 10:30 reanudan batalla por el siguiente boleto a semifinales de campeonato en Liga Instruccional del Norte de Coahuila, los cotizados equipos Agricultores de Nava y Mets de ciudad Frontera, hasta el momento la serie favorece a los visitantes que triunfaron con dos blanqueadas, pero hoy la moneda se encuentra en el aire, y los Mets de Roberto Clemente Piña Amaya, deben de dar todo en el terreno, para quedarse con la doble victoria, ante un equipo que lo diferencia en bateo y pitcheo, pero claro el beisbol es una cajita de sorpresas y aquí puede ver alguna.

EN LIGA RECREATIVA del Beisbol de 50 Años, también inician Play Off en el Grupo Uno, los Rojos de Laminadora en Caliente, va a su Campo Dos y Medio de AHMSA para enfrentar a los Atléticos del Bony, en juego programado a las 9:30 de la mañana, la serie es a ganar dos de tres, en otro frente Democracia Sindical estará en el Rogelio Montemayor para recibir a las Águilas del Club Bellavista a las 9:30.

EN EL GRUPO Dos, en donde están otros "Chicharrones" que ya tienen su propia historia, faltan dos series más para concluir torneo regular, los Chivos Prietos vs Comandos CECYTEC Norte, Agricultores vs Pericos en el Fernando Soto, Cañeros vs Generales Salvador Benavides, Tecos Castaños vs Tuzos en Rancho el Centeno de Castaños, Indios vs Ángeles Buenos Aires, Astros vs Rancheros Castaños en Tanis Siller, Tecos Nadadores vs Cachunes ejido Nadadores, Rieleros Castaños vs Rilos Centro Cívico Castaños, todos los encuentros inician a las 9:30 dela mañana.

LOS MOVIMIENTOS en Beisbol del Pacífico siguen adelante, el Club de Beisbol Algodoneros de Guasave, a través de su gerente deportivo, Alejandro Ahumada, hace el anuncio de la contratación del refuerzo Josh Altmann, quien se desempeña en varias posiciones, en especial en el cuadro, el nuevo elemento de Algodoneros llegará para aportar a la causa, de cara a la temporada 2022-2023 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, que inicia el 12 de octubre, dicen que Altmann es un utility que puede cubrir la segunda y tercera base, así como las paradas cortas, aunado a que también puede jugar en los jardines; eventualmente en su carrera, también ha lanzado, pero con Algodoneros, está llamado a ser el titular del short stop, situación que corrobora Alejandro Ahumada.

TAMBIÉN el chamaco Isidro Márquez, hijo, se anunció listo para portar el jersey de Venados de Mazatlán, durante la temporada 2022-2023 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, que dará inicio en el puerto el 16 de octubre, y colocar su nombre entre los históricos lanzadores de los rojos, el relevista derecho inició su camino en el beisbol mexicano a los 22 años con Piratas de Campeche en la LMB, ese mismo año debutaría como el equipo de sus sueños, Mayos de Navojoa en la pelota invernal, y ahora esta temporada está listo para unirse a los Venados y defender el Teodoro Mariscal.