BUENOS DÍAS... HOY leerán en este diario de verdad La Voz de Monclova, la fiesta deportiva que tuvo mi natal sacramento Coahuila, festejo que inauguró la alcaldesa de ahí Licenciada Yajaira Iusin Reyna Ramos, un evento que comenzó la noche del 15 de septiembre con el Grito de Independencia, claro con todos los protocolos de Salud, emanados por el gobierno del estado de Coahuila, distinguidas personalidades estuvieron presentes en el acto, y ya el sábado y domingo, cientos de familias llegaron a esta capital del cono, a apoyar a los nuevos Pequeños Gigantes del beisbol del mañana, niños de las categorías 13-14 años, que intervinieron en el Torneo Patrio de Beisbol Sacramento 2021, en donde estuvieron representantes de Nuevo León, Ciudad Frontera, Monclova, y parte de los equipos de Sacramento.

ME ATREVO a decir que hasta el momento el director de IMD de Sacramento Luis "Guicho" Salazar, gracias al grandioso apoyo que está recibiendo de la jefa de la comuna Yajaira Reyna Ramos, tiene a esta población en los primeros planos deportivos, eso ya lo sabe el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís, la directora de INEDEC, Alina Herrera Garza, sabe que Sacramento por medio del deporte, está produciendo talento, tanto en lo infantil, juvenil y deporte también para las amas de casa, todo en perfecto orden y lo más importante el turismo.

REPORTÓ ayer Tony Lara con resultados de la Liga Municipal de Futbol Asociado de este lugar, por ahí verán los aciertos que tuvo Lazzer Jr., empate de Halcones con la Cuadra, victoria de Bélgica, derrota del Atlético Nopalero, por cierto, el domingo ya iba para la capital del chile Piquín, llegué a cargar gasolina, y ahí dejé el carro por falta de batería, Dios es muy grande conmigo, ya que ayer en la tarde solucioné el problema.

AYER ME comentaban algunos aficionados, amantes del deporte rey, que estaban presentes en la serie de campeonato en Liga del Norte de Coahuila, entre Universitarios del CEUC y Carboneros de Nava, ¡Ramiro porque no hay aquí presentes buscadores de talentos de Liga Mexicana de Beisbol!, pues no lo sé, aunque veo que no hay interés en esos scout, ya los quieren hechos, el que se preocupaban por ellos, fue Servando "la Yegua" González, el mejor productor de talento que había, ahora creo que tampoco trabaja para Sultanes, organización que con el cambio, está por los suelos, hablando de buscadores Roberto Saucedo, está en estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán Sinaloa, parece que ya vio dos interesantes prospectos con talento, pero primero va a quedarse para ver el gran trabajo que está realizando el timonel Eddie Castro.

AYER platiqué algo de beisbol con Juan Pablo Palacios, hijo de aquel tremendo beisbolista que finalmente se convirtió en patrocinador, don Matías Palacios, le comenté sobre el prestigiado equipo que fue por los años 60 y 70´s el XX de Estancias, y que actualmente bajo la dirección de Alejo Peña, continúa cosechando victorias en el beisbol recreativo, una tremenda alineación de miedo, en donde no cabía ningún alfiler, bueno así le dijeron a Juanillo, cuando llegó a Estancias, mejor calmante puede que más delante haya una vacante, así le dijo Daniel Córdova, un inmortal de este tradicional equipo.