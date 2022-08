BUENOS DÍAS... HOY llegan los Rieleros de Aguascalientes a probar la ofensiva de los Acereros de Monclova, en su última visita del rol normal, ya está por caer el telón y la semana que entra iniciar serie de Play Off el equipo de casa ante los fantasmas grises de Monterrey, dicen los conocedores del beisbol, que esta serie será bastante disputada, pero vamos a ver el resultados final, por lo pronto les informo que el parador corto regiomontano de los Sultanes de Monterrey, Javier Salazar, se perderá el resto de la temporada en el béisbol profesional al sufrir fractura de la meseta tibial y ruptura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, según un diagnóstico inicial indica un periodo de seis a ocho meses de rehabilitación para el bateador zurdo de 25 años de edad, claro que el chamaco, se desilusionó, porque no estará presente en los juegos de Play Off de la presente edición con Sultanes de Monterrey.

EN BEISBOL del Pacífico, ya calienta motores las diferentes organizaciones, de allá me llega la noticia de que para el lunes 8 de agosto, se consolida el acuerdo de los Mayos de Navojoa y los Sultanes de Monterrey, cambiar a dos pitchers relevistas por un infielder, uno Carlos Muñoz de 28 años de edad, jugó durante ocho campañas con los Venados de Mazatlán, ahora vestirá el jersey de los Mayos de Navojoa luego de apenas ser intercambiado el pasado 20 de abril en un movimiento 4x3 que lo llevó a los Sultanes de Monterrey, equipo que reforzó en el Draft complementario de Playoffs en enero de 2021, Muñoz, durante mucho tiempo fue prospecto de los Piratas de Pittsburgh, bateó la campaña pasada para .252 AVG, .322 OBP, .385 Slugging y .707 OPS; remolcó un total de 12 carreras con 3 home runs, por su parte los relevistas Iván Salas (LZ) y Martín Buitimea (LD), llegan a apuntalar el bullpen de los Sultanes de Monterrey, Salas, ya ha lanzado en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico con los Algodoneros de Guasave, Charros de Jalisco y con la tribu, es un brazo que la campaña anterior participó en 29 juegos, teniendo efectividad de 4.85., Martín Buitimea por su parte, apenas cuenta con par de temporadas en la LMP con 19 y 23 juegos lanzados respectivamente y efectividad en años consecutivos de 2.74 y 3.32.

Y COMO una tradición en los últimos años se llevó nuevamente a cabo el Summer Camp de los Naranjeros de Hermosillo en la ciudad de Tucson, Arizona, este pasado fin de semana más de 50 niñas, niños y jóvenes de 4 a 15 años participaron en este campamento donde fueron impartidos fundamentos del beisbol por instructores como Cornelio García, Florentino Duarte, Francisco Gámez, Erick Véliz y Alex Gámez, el Summer Camp Naranjero se llevó a cabo en las instalaciones del Reid Park, lugar donde también entrenan desde hace varios años los Naranjeros en su pretemporada en Arizona.

DESDE Piedras Negras, me reporta Fernando González que Ribereña perdió con Baja California Valle, al son de 22 carreras a 20, en el Campeonato Nacional de Beisbol 5-6 Años que se viene efectuando en esta franja fronteriza, hoy va mi enviado especial Beto García, para enviar fotos de este campeonato...

EN LIGA Recreativa de Beisbol Rilos, ya obtuvo otra victoria, y sigue en los primeros lugares de su grupo, estoy seguro que estarán en los Play Off, falta solamente una jornada por jugarse.