BUENOS DÍAS... HOY MONCLOVA, y la mejor afición de México, estarán iniciando otra histórica travesía, dentro del Beisbol Mexicano de Verano, al filo de las 19:30 horas, se estará cantando el clásico grito de Play Off del 2022, enfrentando los eternos rivales de la Zona Norte Sultanes de Monterrey y los anfitriones Acereros de Monclova, "claro que será una verdadera guerra entre dos colosos del Rey de los Deportes", me lo dijo ayer el Doctor Eleazar Calderón De la Fuente, fans No. 1 del equipo de la Furia Azul, novena que bajo la dirección del "Coyote" Matías Carrillo, nos brindará una serie de sorpresas, iniciando desde hoy martes, con un esperado duelo de lanzadores, por Monterrey el campeón pitcher en efectividad con 2.78 el venezolano Yohander Méndez y por el equipo de casa el consagrado del montículo Wilmer Ríos.

EL VENEZOLANO Yohander Méndez terminó invicto esta primera temporada que juega en Liga Mexicana del Beisbol de Verano con 7-0 en ganados y perdidos, luciendo la franela de los Fantasmas Grises de Monterrey, que decir de Wilmer Ríos terminó como líder en juegos ganados con 9, siendo también punto de apoyo para que la Ola de Acero de Monclova, esté presente en los Play Off, ayer en breve entrevista con Yohander, compañeros de Nuevo León, les comentó, "Me siento bastante contento, fue un trabajo de equipo que se logró, desde el principio sabía cuál era la meta y no la hemos, logrado, pero esto no termina vamos por el título.

PARA Roberto Kelly, el timonel del equipo regio, esa una gran idea abrir con Yohander, el primer juego de los playoffs frente a los Acereros de Monclova. "Pienso que el trabajo al principio era un poco de bajas pero me fui ajustando y fue algo que pude hacer los ajustes y alcancé las victorias que pude alcanzar, ahora me siento bien contento pero todavía hay algo por delante que es nosotros ganar el campeonato y eso es lo que quiero", claro que todo puede suceder, pero cuidado con la furiosa ofensiva de Monclova, con un Broxton, Addison Russell, Chris Carter, Bruce Maxwell, Chris Roberson, Alex Mejía, Norah Perio, Juan Pérez y Rodolfo Amador, una verdadera pesadilla, que anoche, creo no dejó dormir a Yohander Méndez, pero ya no les platico más, mejor no vemos en el Coloso del Norte.

AQUÍ ESTÁN los equipos clasificados en postemporada, en Liga Mexicana de Beisbol de Verano 2022, por la Zona Norte, Toros de Tijuana Tecolotes de los Dos Laredos, Acereros de Monclova, Sultanes de Monterrey, Algodoneros Unión Laguna y Rieleros de Aguascalientes, por la Zona Sur, buscando llegar a la final de campeonato tenemos a Diablos Rojos del México, Pericos de Puebla, Olmecas de Tabasco, Leones de Yucatán, Tigres de Quintana Roo y El Águila de Veracruz, así se jugarán estos Play Off del 9 al 17 de agosto en la Zona Norte y del 10 al 18 de agosto en la Zona Sur, siguientes juegos en sus zonas, del 19 al 27 de agosto en la Zona Norte y del 20 al 28 de agosto en la Zona Sur Series de Campeonato: del 29 de agosto al 6 de septiembre en la Zona Norte y del 30 de agosto al 7 de septiembre en la Zona Sur Serie del Rey: del 9 al 17 de septiembre.