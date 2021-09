BUENOS DÍAS... AUNQUE un poco tarde iniciaron los juegos del Campeonato Estatal de Softbol Varonil Máster y Súper Máster, en una centro recreativo de la Sección V, que esta pa´l perro, toda sucia e insalubre para usarse, lo bueno que los dos campos si estaban en condiciones de jugar, de otra forma Katy Dávila la presidenta de la Asociación Estatal no hubiera autorizado este campeonato, por ahí iniciaron acciones a las 9:40, en juegos que estaban programados una hora antes, a las 7:45 ya su servidor iba en camino para atender las incidencias de los encuentros de Campeonato Estatal.

AQUÍ ESTÁN pendientes dos equipos de Nueva Rosita, los Máster y los más chicharrones Súper Máster, Monclova con uno Juvenil y otro que llevó José Luis "Pinolo" Pérez, apoyado por el Ingeniero Héctor Rodríguez Cañamar o sea Súper Máster que enfrentaría a Sabinas, por los pronto en el primero ya Saltillo le pegaba a Nueva Rosita, en juego del Campo Uno, en el Dos los chavos de Orlando Cepeda y Amado Gutiérrez le quitaron la primera victoria a Nueva Rosita, en el segundo, me dieron había un duelo de cero de Monclova y Rosita, los ganadores de este certamen representar a Coahuila en el Nacional que será en Hermosillo en Noviembre.

BUENO LO CIERTO de todo es que Saltillo, se llevó los dos campeonatos estatales en las dos categorías, lástima que Katy no atendió mi llamada telefónica, para que me pasara los resultados del campeonato, bueno a la mejor los va en enmarcar, para la semana que entra Broncos de Mueblería Cañamar tiene juego amistoso de softbol, con un equipo de Nueva Rosita, bueno eso me lo platicó el Pinolo Pérez, es más me dice, Mi Ramiro se prepara, porque en noviembre usted será nuestro reportero en el campeonato nacional de softbol de 65 y Más a celebrar en Hermosillo, bueno después de eliminar al XX de Estancias.

Y YA tenemos nuevos Inmortales en el Salón de la Fama del Deporte Amateur de Monclova "Ricardo Saldívar", ayer la mano santa (si como no) de Javier Soto Zamarrón, cortó el listón de para reinaugurar las instalaciones de este Salón de la Fama, por ahí estuvieron todos los socios del club que avalaron este acto, en ausencia del padrino Ricardo Saldívar, pero en realidad fue emotivo el acto, pues estuvieron los seis deportistas que ya están sus figuras en este recinto, ellos fueron el campeón del CMLL y triple AAA Jerry "Puma" Estrada, Pablo Guel Méndez, el ingeniero Gilberto Castillo, José Luis Rivera Gómez "El Chavín", Rodolfo Machado y el carnal José Luis Adriano Fierro, al culminar el evento todos saborearon un suculento platillo.

YA MAÑANA verán, otras páginas Deportivas del Futbol Máster de Monclova, la Liga de Futbol de Castaños, los mejores deportes y deportistas que está produciendo mi natal Sacramento, resultados del futbol Elite que dirige Rey Carmona y otros resultados de la Liga Ribereña, que desde anoche ya me envío Kalett Favela, el hombre deporte de la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Ribereña.