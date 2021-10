BUENOS DÍAS... LA HICIERON Medias Rojas de Boston, están en los Play Off, derrotaron en juego de comodín a los Yankees de Nueva York con pizarra final de 6 carreras a 2, fue una noche inolvidable para los 43 mil aficionados que estuvieron presentes y en donde vieron como el mexicano Alex Verdugo atizaban con la majagua para mandar tres carreras al pentágono, y es que Medias Rojas, están heridos, por aquella barrida que desde el 28 de septiembre les aplicó Yankees de Nueva York y que estuvo a punto de eliminarlos de la gran fiesta, ahora Boston estará iniciando juegos de Play Off ante los súper líder Rays de Tampa Bay, allá en la Florida.

ANOCHE los Dodgers de los Ángeles y Cardenales de San Luis, iban por el boleto decisivo para estar presentes en los Play Off, un juego de comodín que les daría el boleto para estar en postemporada, el mánager de los Dodgers Dave Robert, confía en que sus muchachos con el apoyo de su afición saque la victoria, por lo pronto hay que estar atentos al resultado de este encuentro... aquí mismo en el beisbol de Grandes Ligas, en equipo de los Mets de Nueva York, hizo ayer oficial la salida del mánager dominicano Luis Riojas, "No funcionó como nosotros esperábamos" dijeron los directivos de la organización, se le dio una segunda oportunidad de otra temporada, pero no dio resultados, ahora buscamos otro timonel que venga al rescate de los Mets.

QUE Robert Kelly vendrá de mánager de Acereros, eso no creo, todo puede suceder, aunque también Ozzie Guillen lo puede ser, eso lo veremos en la próxima reunión de magnates del beisbol mexicano, por lo pronto ya está en puerta los juegos de la Liga de Beisbol Invernal Mexicana, en donde por fin habrá gigantesco desarrollo del tanto que tiene México y que por fin se acordaron de ellos, tras el éxito que tuvieron en el pasado Campeonato Mundial de Beisbol Sub-23, en donde la Selección Azteca terminó en el segundo sitio, en gran final ante Venezuela.

EL ESTADIO Monclova el Coloso del Norte de Coahuila, ya volverá a entrar en acción con la llegada del Beisbol Invernal de México, este lugarcito antes de que se levantará el techo y después cobijó a muchas estrellas del beisbol de nuestro país, como Vinicio García, Adolfo "Camarón" Álvarez, Arnoldo "Kiko" Castro, Wenceslao "Chalayo" González, Rogelio "Inquieto" Jiménez, Gerardo "Mulo" Alvarado, lanzadores como José "Peluche" Peña, Ernesto Won Kuk Lee, Francisco Solís, Antonio Barboza Cantú, Herminio Domínguez, Aurelio Monteagudo, Lino Rivera, Salvador "La Bullanga" Sánchez, Armando Pruneda, Pablo Ruiz y muchos más que tuvieron grandiosa campaña.

Y HOY en parque Ferrocarrilero de la Sección 29, se realiza el segundo encuentro de Play Off, de la Liga Recreativa de Beisbol de 60 Años y Más, entre los Broncos de Mueblería Cañamar y el poderoso XX de Estancias, del Licenciado Alejo Peña, por cierto, desde ayer vi en estadio AHMSA prepararse para este juego el lanzador Carlos Sánchez, la próxima edición de este circuito se jugará en honor de Cristino Ramírez, según me comentaron por ahí.