BUENOS DÍAS... LA LLEGADA del lanzador de Grandes Ligas Sergio Romo, al equipo de la Furia Azul, causó tremendo impacto, en toda la afición de Monclova, del estado y claro con ello le da más prestigio al circuito mexicano, es casi un hecho de que este día le esté dando la esférica, el mánager Matías Carrillo, para que le brinde la despedida de Monclova a los Rieleros de Aguascalientes, en el tercer encuentro de la serie, pues tras el brazo más caliente, que el acero que produce la Colada Continua de AHMSA Dos, yo en lo particular observo la excelente disposición que tiene el "Mechón", para regresar a unirse al equipo de casa, ahí demuestra su humildad y profesionalismo en el deporte rey, creo que en su visita que realizó con anterioridad y recorrió los campos del beisbol de Monclova, les dijo a algunos camaradas, aquí en Monclova, se vive, se resuella, el compañerismo en el beisbol y eso es excelente, por eso deja Grandes Ligas, para ser parte de los nuevos campeones del 2022.

EN EL segundo encuentro ante los Rieleros de Aguascalientes, el Perol de Acero, la dinamita de la Furia Azul, dio otra carta de presentación, como la debe de dar en juegos de Play Off, un fuerte ofensiva que tuvo a todos como protagonistas, comenzando con Noah Perio, Addison Russell, Alex Mejía, Keon Broxton, Francisco Peguero, Chris Carter, Bruce Maxwell, Rodolfo Amador y Juan Pérez y párele de contar, vamos a esperar que culmine el domingo el rol normal de Liga Mexicana de Beisbol de Verano, para hacer un análisis de los equipos que van a llegar a la meta, y los que se van en la primera serie de Play Off que inicia el 10 de agosto.

Y AQUÍ en ciudad Frontera, la organización de los Mets de la Sección 29, no sueltan prenda, sé que están cocinando algo bueno, para responder los disparos de Armando Huerta lanzador que estará abriendo por los Agricultores de Morelos en el primer juego dominical, superando Mets en el primero al conjunto visitante, ya será un hecho la segunda victoria, aunque de antemano, no hay que confiar, espera la afición rielera, que ahora si despierte la ofensiva de los Mets, ya que el domingo pasado, se vio muy apagada.

AYER NO me avisó el hombre de acero Emilio García Hernández, si este domingo 7 de agosto, viajaría a la Sultana del Norte, para estar presente en el evento nacional de Físico constructivismo Copa Lalo, tiene años participando, pero le andan fallando los patrocinadores, aunque también viene después la Copa Nuevo León, en Monterrey esta es el 13 de agosto, bueno no te chifles Emilio, sino espérate para la Copa LIFE, que será en el Palacio de Convenciones de Zacatecas, ahora que si no tienes $$$, te vas aquí cerquitas a Mr. Ciudad Acuña, o bien a Laguna Clasic, que será también en este mes de agosto, tu sigue tu preparación, puede que de un momento a otro seamos agraciados con la Lotería Nacional, nomás dame chanza de comprar unos boletos.