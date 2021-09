BUENOS DÍAS... LA Selección Mexicana de Beisbol que dirige Enrique "Che" Reyes, camina invicto en el campeonato mundial de beisbol Sub-23 que se está celebrando en ciudad Obregón Sonora y en Hermosillo, al derrotar por blanqueada de 3-0 a Taiwán, de esta forma se posesiona del liderato en el grupo A de este mundial, en sus anteriores salidas México derrotó a Cuba y a República Dominicana viernes y sábado, tanto Fabricio Macías como Kevin Lamas, Agustín Ruiz y Brandon Valenzuela, vienen cooperando con su bateo para los triunfos de México, eso lo supo el derrotado Chen Wei Lin de Taiwán.

YA REGRESARON de Reynosa Tamaulipas Felipe Silva Macías, y Wicho de León, fueron a presenciar la doble entrevista que sostuvieron los Charros de Jalisco con Sultanes de Monterrey, en el estadio "Adolfo López Mateos" y de paso trajeron un kilos de Camarón, para los cocteles que regalará Juanillo De la Cruz, "fíjate Ramiro, que Charros mostró mucho poder a la ofensiva, pero así iniciaron los Mariachis y fueron serruchados en Play Off", los Charros ganaron 4-0 a Sultanes, se vio bien el zurdo Orlando Lara, me dice Wicho, pero hubo batazos buenos de Agustín Murillo, Freddy Quintero, Japhter Amador, Félix Pérez y Amadeo Zazueta.

BRILLANTE la unión deportiva que existe en mi natal Sacramento Coahuila, la alcaldesa licenciada Yajaira Iusin Reyna Ramos, hace hasta el último esfuerzo por darle a sus deportistas todo lo necesario, para que destaque en el deporte que les guste, pero también está empleando verdadera cultura y amor al prójimo a sus habitantes, lo anterior viene al caso, al solidarizarse la Liga de Softbol Femenil, suspendiendo sus juegos del sábado, en homenaje y memoria de la distinguida señora Alma Rosa Verastegui que ya está en el Palacio Celestial, así mismo los equipos Astros y Coneros de Sacramento, demostraron lealtad y respeto a sus compañeros de equipo, guardando un minuto de silencio en memoria de esta distinguida dama. ¡Sacramento ya está en los reflectores de todo Coahuila! Por la grandioso promoción de su deporte regional.

AQUÍ NO hay novedad, bueno me preguntan sobre algunas noticias que tenga el Club de Beisbol Acereros de Monclova, si les digo hay tres buenas noticias, pero en un me mas se darán a conocer, falta confirmar algunos detalles, por los pronto los campeones Toros de Tijuana, van a repetir como mánager a Homar Rojas, bueno eso existen hasta el momento, pero ya realizaron cambio con Sultanes de Monterrey, al llevar a Tijuana a Agustín Murillo, Amadeo Zazueta y Nick Struck, a cambio de Daniel Castro, Jake Sánchez y Víctor Ortega.

AYER estuve platicando con Guillermo "Gato" Martínez, el 15 de octubre cumple años, y con anticipación me dio la invitación para acompañarlo, no me lo crean pero un conjunto de Monterrey estará presente en un duelo con el conjunto de su hijo Gilberto Martínez, "El Gato" Martínez, es leyenda del beisbol de Monclova, Coahuila y a nivel nacional, lo hubiéremos visto jugar con Sultanes de Monterrey al lado del Sungo Carrera, o bien con Dorados de Chihuahua e indios de Ciudad Juárez, que le solicitaron sus servicios, pero no fue.