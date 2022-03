BUENOS DÍAS... LA SITUACIÓN, en grandes Ligas, continúa sin arreglar, Rob Manfred anunció la tarde del martes, que las primeras dos series de la temporada 2022 de MLB serán canceladas, después de que la Liga y el Sindicato de Peloteros no pudieron llegar a un nuevo Acuerdo Colectivo antes de la fecha límite establecida por Manfred y los dueños, esta noticia no agradó a algunos jugadores como Marcus Stroman, Antony Rizzo, Jonathan India, José Treviño, ellos entre otros alzaron la voz en sus redes sociales para criticar al comisionado de MLB e incluso pedir su renuncia, las palabras del pitcher de los Chicago Cubs Marcus Stroman fueron breves pero poderosas: "Manfred se tiene que ir".

ANTE esta situación ya varios peloteros, buscan la forma de enrolarse en equipo del beisbol mexicano, nomás mientras ven, en que van a quedar estas negociaciones, que de momento afectan el beisbol de la Gran Carpa, algo similar hubo en el beisbol de México en 1980, cuando varios jugadores estallaron huelga de peloteros, que claro, pedían buenos sueldos y otras prestaciones, pero se impuso la actuación de directivos de equipos que apoyaron la dirección del circuito, el resultado algunos quedaron fuera del beisbol organizado de México, solo por pelear un derecho en su trabajo.

Y DESDE la Sultana del Norte, el fans No. 1 de Sultanes de Monterrey, el Licenciado Aurelio Cervantes, me dice que ayer, en el Palacio Sultán, hubo fiesta deportiva, abrieron su Mini Camp de entrenamiento, a eso de las 10 de la mañana, me dijo que estuvo dirigiendo el tráfico Leo Rodríguez III, quien funge como entrenador de receptores de nuestro equipo, por ahí estuvieron presentes Carlos Rivera, Jonathan Castellanos, Daniel Hinojosa, Omar Espino, Raúl Sánchez y Ángel Reséndez, ellos se encargaron de apoyar en este primer día de entrenamiento a Leo Rodríguez, aseguran que Sultanes, viene a recuperar lo que dejó pendiente en el 2021.

EL CLUB DE beisbol Olmecas de Tabasco con el aval de la Liga Mexicana de Beisbol ha seleccionado al estadio Ángel "Cuco" Toledo de la ciudad de Macuspana, Tabasco, como su sede alterna para el inicio de la temporada 2022, esto mientras que terminan la construcción de su nuevo parque de beisbol Centenario 27 de Febrero, ya las instalaciones del Ángel "Cuco" Toledo, fueron inspeccionadas a mediados de febrero, por Gabriel Medina Espinosa, director deportivo del circuito y Luis Alberto Ramírez Rosas, coordinador de umpires; el propio Presidente Ejecutivo de la LMB Horacio de la Vega, llevó a cabo un recorrido este pasado 1º de marzo, para verificar esta inspección.

MACUSPANA se ubica a 54 kilómetros de la Villahermosa en conexión directa con la carretera federal 186 (Villahermosa-Chetumal), lo que facilita el traslado de los equipos y de la afición tabasqueña, incluso de municipios vecinos del estado de Chiapas, también Gonzalo Medina, destacó que tiene total apoyo del Ayuntamiento de Macuspana bajo el liderazgo del Alcalde Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, quien encabeza la coordinación de las obras emergentes, que incluyen: terreno de juego en condiciones óptimas, así como las instalaciones generales del estadio, el cual, desde este momento está siendo remodelado de manera integral bajo los patrones marcados por la LMB.