BUENOS DÍAS… Las buenas noticias, siguen saliendo en el beisbol de estufa de Liga Mexicana de Beisbol de Verano, aquí cerquitas el jefe de prensa de Saraperos, dijo el viernes que la organización, está reforzando todos sus departamentos desde su cuerpo técnico, quieren ser protagonistas en una etapa final de su grupo, por eso están fortaleciendo el staff de pitcheo, que aseguran era la debilidad de conjunto, pero ahora con la contratación de Javier Solano, Félix Doubront y Ryan Verdugo a la rotación abridora, y Andrew Morales al bullpen, se fortalece este departamento en un cien por ciento, al menos así lo explicó el asesor de la presidencia, Eduardo Valenzuela.

EL DIRECTIVO, con amplia experiencia como tal tanto en Verano como en LMP, ponderó también las transacciones que los dotaron de nuevos rostros a la eventual alineación, ”Tenemos ahora a José Vargas y a Bladimir Belentein que es un elemento de experiencia, de esos que cargan equipo, así que creo que ahora estamos más sólidos en ambos departamentos”, y en el relevo corto, Valenzuela confió que de nuevo la apuesta para cerrar será Anthony Carter, por cierto Saraperos, de momento está indeciso de enviar a sus novatos a la Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, por este lugar nada informa a los medios el Licenciado Ruiz Rabago, puede que no cuente con computadora o no tenga internet.

RECADO con fotos que me enviaron del CEL 866 122 94 52 de Castaños y dice así; la mesa directiva de la Liga de Fútbol Municipal, su presidente, de esta liga, nos atacaron la noche del jueves, sacaron a nuestros niños que practican el futbol americano, pero me comentó Tony Lara, representante desde hace años de la liga municipal, que nunca se le negó el acceso a dichas instalaciones, solamente que tenía que respetar un reglamento que existe por ahí, pero le valió, lo bueno que el señor presidente ya le asignó un lugar como comodato, para que practique a los niños amantes del futbol americano, ya lo van a arreglar, pero por favor, señores de pantalón largo, no metan a los niños, como punta de lanza.

HOY tenemos juegos de Play Off en Liga Recreativa de Beisbol de 50 años, así que escojan su local de preferencia, todos estarán al cien por ciento…

EN OTRA noticia, la directiva de Mariachis de Guadalajara hace oficial que Tillman Pugh estará como invitado a los entrenamientos del equipo, buscando un lugar en el line up del mánager tapatío Sergio Omar Gastélum, el jardinero nacido en Oakland, California, fue parte de las sucursales de Ligas Menores de los Mets de Nueva York y de los Medias Blancas de Chicago, jugando tres campañas en Clase A y Rookie, estuvo en 101 juegos en MLB, conectando 5 jonrones, produciendo 29 carreras, con 14 dobles, 3 triples, anotando 45 carreras, robando 23 bases y teniendo un promedio de bateo de .225.