Leones de Yucatán, de no ganar hoy el sexto juego, ya se pueden considerar eliminados

BUENOS DÍAS... SEGÚN los expertos en el beisbol profesional, pese haber perdido sus dos últimos encuentros de Play Off Leones de Yucatán, de no ganar hoy el sexto juego de la Serie del Rey, ya se pueden considerar eliminados y de esta forma los Toros de Tijuana, que por cuarta ocasión disputan una final de campeonato se pueden llevar la Copa Zachilla del beisbol de verano, los dos conjuntos cuentan con verdaderos estrategas en la dirección Homar Rojas ha realizado perfectamente buen movimiento en su bullpen, así mismo lo ha hecho Luis Matos de Leones, para el juego de hoy Yoanner Negrín puede hacer los honores a los astados o bien Jake Thompson, mientras que por Tijuana ya le toca a Carlos Hernández o a Mike Devine, aunque mejor hay que esperar este día.

POR lo pronto los aficionados amantes del deporte rey, de esta región centro de Coahuila, están a la expectativa, para saber quién se convierte en campeón en estas Fiestas Patrias, en otra noticia comentan que el chihuahuense, Luis Carlos Rivera, fue confirmado para su tercera temporada consecutiva como coach de pitcheo de los Navegantes de Magallanes, en la Liga Venezolana, circuito que debe de iniciar a finales del mes que entra, Rivera estará atendiendo la invitación que le hizo Willy Romero, Luis Carlos estuvo a un paso de asistir a los Juegos Olímpicos con la Selección de México, pero se la hicieron de agua.

AYER reportó al campo de entrenamiento el lanzador de Venados de Mazatlán Francisco "Látigo" Ríos, el chamaco nativo de la colonia Primero de Mayo, llega completamente fortalecido, tras una excelente campaña con Acereros de Monclova, va por la buena en este temporada y ayer solamente estuvo soltando el brazo en el "Teodoro Mariscal", por cierto los que llevan dos semanas de fuertes son los Cañeros de los Mochis, la organización ha realizado algunos cambios, que eran necesarios, y a diario continua llegando peloteros el nuevo estadio Emilio Ibarra Aldama, por ahí están ya los lanzadores de cubita la bella Juan Carlos Viera y Daysbel Hernández, así como los cañoneros, Josuan Hernández y Eddy Martínez.

EN GRANDES ligas ya está por concluir la temporada anual y posteriormente darle paso al clásico de otoño, por lo pronto busca la triple corona de bateo Vladimir Guerrero Jr., lleva 44 para la calle con los Blue Jays y puede ser el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, cuenta con porcentaje de bateo .319 con 102 carreras producidas.

ME HABLÓ Isidro Tijerina, lo recuerdan un tremendo lanzador de antaño, que se daba buenos agarres con la "Galleta", con José Ángel Zúñiga y otros grandes del montículo, me hace la invitación para acompañarlo hoy a ver el sexto juego de Play Off entre Toros de Tijuana y Leones de Yucatán, ya veremos dijo un ciego.

GRANDIOSO el empuje que la alcaldesa de Sacramento Licenciada Yajaira Reyna Ramos, le está dando al deporte, ahora inclina su apoyo en los pequeños gigantes del Beisbol Infantil, se habla de una Liga Regional de Beisbol y eso puede ser una realidad.