BUENOS DÍAS... LEONES de Yucatán con boleto la inicial a Marco Tulio, anotan la carrera de la diferencia en el capítulo 12, dejando tendidos a Tigres de Quintana Roo, en el segundo encuentro de Play Off de la seria en zona sir con marcador de 5 carreras a 4 y de esta forma estar firme con dos victorias sin derrota, lo destacado Art Charles conectó su quinto jonrón en los últimos cuatro juegos para encender una reacción tardía en el Parque Kukulcán, ayer ambas escuadras le tocó día de descanso, y hoy martes 23 de agosto regresan las acciones al Estadio Beto Ávila de Cancún, los Tigres tratarán de escenificar una gesta heroica en su feudo para levantarse del déficit de dos derrotas consecutivas, saben que los Leones, ya tienen medio boleto a la final del Sur, y van a intentar liquidar todo jugando de visitante.

EN OTRO del Sur, jugoso rally de siete carreras en la primera entrada, los Diablos Rojos del México vencieron a los Pericos de Puebla por pizarra de 17-7, para tomar ventaja de 2-0 en las Series de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), fue Roberto Ramos quien abrió el score con un grand slam en la parte alta del primer inning, seguido de un doble productor de Emmanuel Ávila y un sencillo de Jesús Fabela; a lo que la novena emplumada respondió con un home run de tres carreras de Daniel Mercado en el siguiente episodio, pero ya en el tercer acto, Julián León y Ramón Flores se volaron la barda, lo que aunado a un imparable de Julián Ornelas, resultó en otro ataque de cinco anotaciones para poner las acciones 12-3, hoy en el estadio "Hermanos Serdán", los Pericos de Puebla, van a buscar la forma de frenar a la marabunta roja.

EN CIUDAD Frontera, la ciudad que el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, le está dando lo que merecen los deportistas, y habitantes, me informaron que la novena de Democracia Sindical, logro la heroica Hazaña de derrotar en dos juegos consecutivos de Play Off a Águilas de la Bellavista y confiados esperan hacer lo mismo desde este domingo ante los Rojos de Laminadora en Caliente, fue con pizarra de 13 carreras a 8, como Democracia logró boleto a la ronda final de campeonato, en otro resultado de la categoría 2, en Liga Recreativa de 50 Años Rilos, despachó fuera de postemporada a los Petroleros de Luis "Pinolo" Pérez.

HAY mucho malestar de los usuarios y enfermos que llegan a pedir atención o consulta en el Seguro Social, esto en contra de los cuerpos de Seguridad Pública y Tránsitos, "parecen perros hambrientos", quitando placas, me dijeron algunas personas, bueno a algunos les doy la razón, pero los agentes, también deben de emplear su criterio, o es que en el departamento de Recursos Humanos, cuando los contratan, no les dicen cómo tratar la gente de Monclova, recuerden que con nuestros impuestos comen bien, mejor pónganse las pilas, AHORA que tenemos Play Off, le voy a comentar al alcalde Mario Dávila, que les amarre las manos. ¡para que no hagan daño!