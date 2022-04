BUENOS DÍAS... ¡LLEGÓ EL GRAN DÍA!, hoy viernes 22 de abril del 2022, es otra histórica fecha, para Monclova y la Región Centro de Coahuila, abre sus puertas el Horno Más Grande de México, para vivir otra etapa más del Beisbol Mexicano de Verano, llegan los poderosos Generales de Durango, para engalanar con su presencia, el acto inaugural de esta edición, ante la fortaleza de acero de la división norte, Acereros de Monclova, el Coloso del Norte, reventará con la presencia de cerca de 10 mil aficionados con boleto pagado, al filo de las 6:30 de la tarde inicia el atractivo programa que deleitará a la mejor Afición de México...

EL COLOSO del Norte lucirá la gigantesca pantalla, una gran obra de arte, pero también estadios como el emblemático Parque La Junta de Nuevo Laredo, Tamaulipas, uno de los dos nidos de los Tecolotes de los Dos Laredos muestra una nueva cara al presentar el 100% de césped artificial y ahora luce de maravilla, aparte de la remodelación de algunas partes donde estarán los aficionados, los Tigres de Quintana Roo también juegan fuera del Beto Ávila, pues también le están dando una manita de gato, con el fin de hacerlo más atractivo, por lo pronto tendrán su casa provisional el estadio "Hermanos Serdán" de Puebla.

ME PLATICARON ayer que este día es la junta previa del campeonato se la serie distrital en la categoría 9-10 años, que se realizará en esta ciudad de Monclova, siendo la liga sede Ribereña, pero como le van a hacer, pues el presidente del circuito, anda en la ciudad de México en el Torneo de Beisbol MLB CUP de 11-12 años, este torneo de 9-10 finaliza el domingo, pero hasta ayer, no confirmaban que equipos llegarían a este distrito 18 de la dirección 3, según la convocatoria, la obligación de la sede y comité organizador, es cubrir los gastos de Umpire, anotadores y recopilaciones de los juegos, así como proporcionar las pelotas que se van a utilizar en el torneo, dejaría el presidente de la Liga Daniel Segoviano $$$, para realizar estos gastos, YO creo que sí, ahí hay lana..

SERIES inaugurales para hoy viernes 22 de abril, en Hermanos Serdán Piratas de Campeche ante Tigres de Quintana Roo, Generales contra Acereros Estadio Monclova, Pericos vs El Águila 7:30 PM Estadio Universitario Beto Ávila, Olmecas vs Guerreros 7:30 PM Parque Licenciado Eduardo Vasconcelos, Tecolotes vs Sultanes 7:30 PM Estadio Móvil Súper, Mariachis vs Rieleros 7:30 PM Estadio Alberto Romo Chávez, Bravos vs Leones 8:30 PM Parque Kukulcán Álamo, Algodoneros vs Saraperos 9:00 PM Parque Francisco I. Madero, Diablos Rojos vs Toros 9:35 PM | Estadio Chevron.

JUEGOS DE la liga del Tino Ibarra para este sábado [6:53 a. m., 21/4/2022] Tino Ibarra: sábado a las 6 PM campo Castaños Zorros Castaños Vs. Amigos y compadres, Secundaria 1 Campo 1 Atlético Español Vs. Coahuila Durango, en FCA Palmerias ante Ferretera Villarreal 6:53 a. m., CECYTEC Campo 1 Hipódromo Vs Guerreros, Xochipilli Campo 2. Pegasso Vs Médicos, Secundaria 1 Campo 2. Real San Francisco contra la Sierrita.