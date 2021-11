BUENOS DÍAS... LOS campeones del XX de Estancias al mando de Alejo Peña y Humberto Guerrero Jara, domaron a los Tigres de Sergio Quintero en Liga Recreativa de Beisbol de 60 Años y Más con pizarra de 7 carreras a 2, así lo informó ayer Horacio Zertuche titular de la Liga de los Sesentones de ciudad Frontera, el que se durmió por completo fue Mario Menchaca, apenas ayer enviaron resultados de la Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, ya para estos dos días finales de semana, no llega publicidad y pues que no salgan todos los resultados, ahora que si el representante de equipos los quiera mandar al termino de sus juegos a La Voz de Monclova, mi WhatsApp 866 209 03 18 estará al pendiente.

REPORTÓ Guicho Salazar de la capital del cono, me da a conocer los resultados de Play Off de la Liga de Softbol Varonil "Yajaira Reyna Ramos", claro que estaré al pendiente de cualquier información que me llegue de este pintoresco poblado.

HOY tienen carrera atlética de los estudiantes de la Secundaria 24, la organizan los Raports Run por la Diabetes, la cooperación es de 100 pesos, pero el ganador se lleva de premio 1000 pesos, el segundo 500 y el tercero 300, la salida e inscripciones estarán en plaza del Magisterio de ahí salen a las 10 de la mañana hasta llegar en donde está el avión en Ejercito Nacional en donde se localiza la secundaria preparatoria 24, se espera más de 500 participantes, recuerden el domingo los 21-K en la Plaza Principal de Monclova.

AYER platiqué largo rato, con la gente de antaño que jugaba futbol, recordaron que por iniciativa de Monseñor Andrés B. Dávila párroco de la iglesita de Santiago Apóstol, en los años 50 y 60, organizó la primera Liga de Futbol, con dos equipos uno se llamaba Tepeyec y otro no recordaron su nombre, el primer presidente fue un ingeniero, que era hijo del ex alcalde de aquellos años don José González Ballestero, no se lucraba en esos años en el circuito, ya después vinieron otros a hacerse cargo de la liga como don Manuel Zendon, Roberto Cervantes Alcalá, la Pécora, Pedro Menchaca, Óscar Ledezma, don José Gómez Cruz, Antonio Quintero brillante presidente que unión mucho a los futbolistas y actualmente la tiene bajo sus órdenes Rey Carmona, es bueno recordar a aquellos paladines del futbol de antaño.

ESTE Sábado Jazmín Vargas la presidenta de la Liga de Softbol Femenil de Monclova, estará realizando la ceremonia de inauguración de esta liga, también antes de iniciar este acto, habrá Juegos de Estrellas de los dos grupos, esto será en la Unidad Deportiva Municipal Nora Leticia Rocha, aquí se hará todo este festejo... ayer en oficinas de INEDEC Monclova, se abrieron los trabajos del adiestramiento y capacitación para entrenadores y maestros de Educación Física para que adquiera su carnet de SINADE y con ellos poder participar en juegos estatales y nacionales de CONADE, ya que de aquí en adelante, aquel entrenador que no tengan esta acreditación, no serás autorizado para estar en los campeonatos.