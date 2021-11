BUENOS DÍAS... ME DA gusto enorme, ver el entusiasmo que priva dentro de la familia futbolera del club Tigres del Pueblo, ese entusiasmo que tienen porque llegue el domingo 14 de noviembre, para festejar el 45 aniversario de este club, el Licenciado Guillermo Gutiérrez actual representante del Club Tigres, ya hace los preparativos necesarios para este grandioso evento, en donde incluye misa de acción de gracias, después el juego amistoso del recuerdo y finalmente la cena, baile que inicia a las 5 de la tarde, esto ya se convirtió en una tradición, desde que nació este club que se formó primero en la Segunda Fuerza.

YO CREO a mis 73 años de edad, recordar algo de ellos, de esos felinos que siguen haciendo historia en el balompié local, chamacos del Pueblo, que se unieron como amigos para organizar el primer equipo, de ellos muchos ya no están, pero desde el Palacio Celestial ven, como sus discípulos los aprecian, pese a que no están físicamente con ellos, pero los llevan en el corazón, el Licenciado Memo Gutiérrez, debe de recordar que fueron muchas las damitas que apoyaron a estos jóvenes, algunos se convirtieron en sus novias, y al correr de los años se convirtieron en esposos, como René y Lupita, Borchis y Blanca, Ernesto y Noraima y Rafael y Lety, por mencionar algunos, esto es algo inolvidable.

EN BEISBOL de la Liga Suárez Villastrigo, me reportan que Adrián Méndez lanzador del equipo Carboneros, lleva 2-0 en ganados y perdidos, después están Edgar Banda de Metalúrgicos con 2-0. Marco Cruz de Gallos y Edwin Salas de Carboneros igual con 2-0, en el en ponches recetados y carreras limpias admitidas el lanzador de Carboneros, Abraham Castellón, el líder en bateo después de culminar la octava fecha, tenemos a Rodolfo Cantú de Metalúrgicos con 537, en segundo sitio Víctor Córdova de Indios con 477, en tercero Noé De León del equipo Metalúrgicos con 462 y en cuarto Gonzalo López de Carboneros con 447.

AQUÍ apenas me envió Javier Armendáriz Flores, los resultados de la primera fecha del futbol americano infantil, y dicen así, búfalos obrera vs Cuervos, categoría Hormigas ganó Búfalos 24 Cuervos 0, en categoría Ardillas Búfalos 8 Cuervos 0, para este domingo la jornada dominical es Cuervos Castaños vs Halcones del sector Oriente, juegan en Castaños campo de los puentes col California, los juegos empiezan a las 10 de la mañana. Gracias.

EN Hermosillo Sonora, también está participando Coahuila, con equipo categoría Master debajo de 50 años, lo digo porque informa el profesor Juan Raúl Garza, que están metidos en la pelea y en zona de clasificación, en categoría Decanos deben de haber ganado ayer, para seguir en ronda de semifinales de este campeonato nacional de softbol.

YA se calentó el ambiente tras el llamado para que preparen a sus gallos, que estarán a mediados del mes de febrero del 2022, recibiendo un Astro 2021, la convocatoria ya la estamos revisando, para sacarla quizás a finales de este mes, para que los directivos del deporte, tengan mucho tiempo para elegir a su candidato.