BUENOS DÍAS... ME mandó Mario Menchaca los resultados de la Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, por ahí verán los por menores, de los aciertos que obtuvieron los Rojos del Sindicato Democrático Nacional Minero, también ganaron los Tecolotes de Castaños, los Sultanes que dieron cuenta de Ángeles, la victoria de Marlines, por cierto esta semana en el Grupo Uno, los juegos se suspenden ya que de ahí sale la selección que estará compitiendo este sábado en el Campeonato Estatal de Beisbol de 50 Años y Más que se estará celebrando en Sabinas Coahuila, y en donde estarán presentes las selecciones de Piedras Negras y Saltillo.

EL EQUIPO ganador estará presente en el campeonato nacional a celebrar en Cadereyta a mediados del mes que entra, la selección la estarán dirigiendo Lalo De la Cerda, Juan Antonio "Chato" Cárdenas y Armando Rodríguez, en el staff de pitcheo cuentan con Armando "Caballo" Villarreal, Gilberto Mena, Lucio Rivas y "La Onza" Aguilar, también la semana que entra sale a Hermosillo Sonora, la selección de softbol Coahuila (Monclova) Master Mayor, o sea "Chicharrones" de 60 años y más, allá se estará participando en el campeonato nacional, en donde estarán presentes 18 selecciones del interior del país, esta mañana se entregan los uniformes, y estarán practicando a eso de las 10 de la mañana, según me lo informó ayer Florentino Almaguer.

NO DICHO ayer hubo buena asistencia en diferentes Club Deportivos, en donde presenciaron el primer juego del clásico de Otoño en Grandes Ligas, una final de Serie Mundial entre los Bravos de Atlanta y Astros de Houston, aquí no hay favoritos, los dos conjuntos tienen todo para triunfar, allá en Grandes Ligas los Padres de San Diego buscan la firma del venezolano Ozzi Guillen para dirigir la escuadra en el 2022, Guillen fue cesado por Grandes Ligas, cuando hace 10 años habló mal del gobierno de Cuba, Guillén no es mánager en las Grandes Ligas desde 2012, cuando tuvo que dejar a los Marlins aparentemente por un comentario que hizo acerca de Fidel Castro, después se fue a su natal y fue mánager de sus amados Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

ESTE sábado en la capital del cono se estarán realizando los primeros juegos de Play Off en la Liga de Softbol Licenciada "Yajaira Reyna Ramos", en un campo estarán los Diablos de Seguridad ante los Cerveceros y en el otro Los del Barrio ante Bravos de Lamadrid, será una serie de tres juegos a ganar dos...

MALA noticia este domingo 24 de septiembre falleció producto de un infarto el inmortal del beisbol Andrés Ayón, el cubano que llegó a México para quedarse, dejo algo así como 250 victoria en su haber, se distinguió posteriormente como entrenador y director de organizaciones.

HAGO un paréntesis para agradecer el grandioso apoyo otorgado por la gentil damita Sofía Campos Cárdenas, quien donó el equivalente al premio de la Rifa del atleta de alto rendimiento Ulises Loza, esto le servirá para seguir apoyándose en sus estudios y en su carrera deportiva, ojalá y que otros empresarios brinden apoyo a este atleta con futuro en nuestro México.