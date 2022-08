BUENOS DÍAS... MUY interesante se puso la serie entre Acereros de Monclova y Toros de Tijuana, quien pese el filtro de los siete juegos o menos, será el campeón de la Zona Norte, tanto Matías Carrillo, como Homar Rojas, están moviendo sus naipes a tiempo, en vez tienen buena respuesta, otras les fallan, pero los movimiento se tienen que hacer de inmediato, ya vieron esa remontada explosiva de Acereros, que les permitió la segunda victoria, aunque no hay que levantar al vuelo las campanadas, pues la serie todavía tiene obscuros horizontes, por lo pronto que no lleva, para que esto concluya hoy, en perfecto orden, ¡Claro no hay mañana! La Furia Azul tiene que fajarse hasta las últimas consecuencias, si quieren ser campeones de la zona.

TAMBIÉN EN Nuevo Laredo, la serie se puso al rojo vivo, los Tecolotes tuvieron excelente reacción y derrotaron a Sultanes de Monterrey en 13 episodios al son de 4 carreras a 2, los Fantasmas Grises fueron los primeros en hacer daño, tras conseguir la carrera de la quiniela en la apertura de la primera entrada. Un pasaporte negociado por Orlando Calixte, impulsó a la registradora a Gustavo Núñez para abrir el pizarrón, la novena emplumada igualó el pizarrón en el segundo episodio gracias a una squeeze play ejecutada por Enrique Osorio, la cual llevó al plato a Balbimo Fuenmayor, y posteriormente, le dieron la vuelta a la pizarra en el tercer rollo, gracias a un imparable al prado central de Kennys Vargas, el cual impulsó al plato a Alonzo Harris, anoche los Tecolotes iban seguros de lograr otra victoria, pero cuidado con Yihander Méndez y Julio Teheran, que van a volver a subir al centro del diamante.

NADIE informó de nada, o sea el Ingeniero Segoviano, presidente de la Liga Infantil y Juvenil Ribereña, continúa desconociendo la comunicación con medios informativos de Monclova, resulta que repitió el juego de Play Off que Bravos del Teocali, ya le había ganado a Diablos Obrera, pero de nueva cuenta la novena que dirige Tomás Martell Suárez, repitió la misma dosis y va a la final de campeonato en 7-8 años, con quien van y en donde van a jugar, SI alguien lo sabe qué informe con tiempo, los Pequeños Gigantes del beisbol, no tienen culpa de los errores en que ha intervenido el actual presidente de la Ribereña.

EN CIUDAD Frontera el alcalde dela ciudad Roberto Clemente Piña Amaya, ya dio luz verde a Rogelio Lugo y al dirigente del Instituto Municipal del deporte profesor José Apolinar Montoya, para apoyar con todo la Copa de Boxeo Frontera 2022, que se estará realizando este viernes 26 de Agosto en el Gimnasio Municipal "Rodolfo Luna Torres", en donde estarán pugilistas de Querétaro, Tamaulipas y Coahuila, el gimnasio Lugo, contará con 8 bien entrenados boxeadores, estará sancionado el evento el delegado regional de la WBC, se hace la invitación a los amantes del boxeo, para que vayan a ver este Carnaval de Campeones Amateurs, ya que será completamente gratis la entrada a este grandioso espectáculo de las narices chatas y orejas de coliflor.