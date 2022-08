BUENOS DÍAS... NOCHE de locura vivieron anoche los cientos de aficionados, que abarrotaron por completo el Coloso del Norte, para ser fieles testigos del primer gran encuentro de Play Off que realizaron los equipos Sultanes de Monterrey y Acereros de Monclova, como lo pronosticaron los expertos en el beisbol profesional, que habría un interesante duelo de pitcheo entre el dominicano Yohander Méndez y Wilmer Ríos lanzador estelar de la Furia Azul, lo más importante de todo, es que el "Coyote" Matías Carrillo con su experiencia en el deporte rey, acompañado de sus guerreros, nos van a dar la satisfacción de llegar a una final de campeonato en Zona Norte, eso ya lo adivinó una gitana que me encontré en el Dorado.

EN ZONA Sur, creo que Leones de Yucatán van a estar también en la fiesta final de su zona, al final redondearon buen equipo, que los va a llevar a la pelea final, en el último juego del domingo, despidieron a Piratas de Campeche con pizarra de 12 carreras a 4, creo que para el 2023 Campeche ya debe de tener terminado su nuevo estadio, por lo pronto fueron como visitantes al Kukulcán, por cierto fue una noche de ensueño, para al orgullo de Sacramento Coahuila, el ahijado de la ex alcaldesa Yajaira Reyna Ramos, me refiero a lo que será la revelación del 2023 Edgar Salazar, quien disparó su primer cuadrangular en Liga Mexicana de Beisbol de Verano, ojalá y que regresa a Campeche, pues ahí tendrá más futuro en el beisbol de paga.

QUE HAY problemas, en la oficina de la Major League Baseball (MLB) dice que no puede permitir que los antiguos y actuales jugadores de Grandes Ligas que desertaron de Cuba jueguen para su nación en el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2023, la Asociación de Beisbolistas Profesionales de Cuba se formó con el objetivo de lograr el ingreso al Clásico Mundial que se disputará del 8 al 21 de marzo próximo, sin embargo, la Federación de Béisbol de Cuba no considera jugadores que desertaron para sus rosters de selecciones nacionales, el comisionado de béisbol, Rob Manfred, dijo que Grandes Ligas no puede cambiar las reglas de elegibilidad que establece el Organismo Rector Nacional, el torneo está sancionado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, el Organismo Rector Internacional del Béisbol.

EN LA CIUDAD de México, se está celebrando el Campeonato Nacional de Beisbol Infantil 7-8 años, desconozco si Liga Ribereña, o bien los sufridos padres de familia, volvieron a llevar a sus hijos, pues comentan la presencia de selecciones Coahuila A y B, estando presentes también San Luis Potosí, Tamaulipas, Baja California, Potros de Yucatán, Nuevo León, CDMX, Nayarit, Sonora, Sinaloa y Veracruz, es campeonato que organiza la Federación Mexicana de Beisbol, según el profesor Ariel Flores, dirigente de la Asociación Estatal de Beisbol en Coahuila, es el organismo en donde los niños se desarrollan más, Williamsport y Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Beisbol no tienen veracidad, pues los niños, aquí se quedan encerrados, puros campeonatos fantasmas, dijo que vendrá a hablar con directivos de Ribereña, pues están quedando más con él.