BUENOS DÍAS... POR FIN hoy me toca mi descanso en este diario, pero claro para cualquier información estoy al tiro, ya a las 8 de la noche me reportó al Continental de las Palapas en donde se realizará la entrega de Astros 2022.

EN otras noticias del beisbol organizado de Norte de México, tuvieron reunión el presidente Ejecutivo de Liga Norte de México el Lic. Jorge Alejandro Rivera Márquez, Presidentes y Gerentes de los diferentes equipos que conforman Liga, realizaron acuerdos importantes, estos acuerdos fueron los siguientes: cada equipo podrá jugar con 6 extranjeros, se amplía el roster de jugadores activos a 35, se deberá jugar con 6 jugadores de convenio (pertenecientes a equipos de Liga Mexicana) durante las primeras 5 entradas y 5 cinco jugadores de convenio durante las entradas restantes, se contará con Ampáyeres de LMB como parte de los acuerdos de afiliación de Liga Norte de México y Liga Mexicana.

ME COMENTÓ ayer el profesor Ariel Flores presidente de la Asociación Estatal de Beisbol de Aficionados, que hoy inicia la Liga Ribereña con Torneo Estatal de Beisbol Sub-13, aquí no tenemos información de eso, pues como andan de la garrucha, nadie sabe dar explicación, este Torneo se jugará en ciudad Frontera, también me dicen que en San Buenaventura, habrá torneo estatal de beisbol, pero allá esta peor, pues los directivos del deporte, no conocen los medios de información que tiene Monclova, bueno en fin allá ellos.

LA BUENA noticia para aficionados de Jalisco, es que el lanzador derecho Marco Carrillo se mantendrá con Mariachis de Guadalajara para la Temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol, siendo una adquisición definitiva proveniente de Piratas de Campeche, Carrillo disputó la campaña pasada con la organización tapatía y fue parte importante de la rotación abridora, dejando marca de 5-4 en ganados y perdidos con una efectividad de 4.76, esto en 11 salidas al montículo para iniciar juegos, ahora puede ser abridor, comentaron por ahí.

Y EN Puebla de los Ángeles, los aficionados de Pericos de Puebla, esperan ansiosos la llegada al campamento, del jonronero puertorriqueño Danny Ortiz regresará con la Novena Verde para la Temporada 2022, de la Mexicana de Verano, estampó su firma para defender los colores del equipo emplumado, el patrullero jugará en el jardín derecho para los Pericos por tercer año seguido aportando su calidad con su guante y el poder que lo ha caracterizado con el bat, Ortiz se convirtió en el primer pelotero, portando el uniforme de los Pericos de Puebla, en pegar más de 40 cuadrangulares en su primera campaña, esto le permitió superar la mítica marca, que en su momento fue récord de la LMB, de Ronnie Camacho de los Pericos de Puebla, campeones en 1963.

"TAPITAS Que salvan vidas" que dirige la Licenciada Yajaira Reyna Ramos, estará apoyando al chamaco de sacramento Miguel Ángel Palos, que está en la Academia de Beisbol de Saraperos de Saltillo, para que asista el mes que entra a los Juegos Nacionales de Beisbol de CONADE, representando a Coahuila, así es como se impulsa al deporte de esta región.