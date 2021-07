BUENOS DÍAS…NI MODO, primero está la salud de nuestros jugadores de Acereros de Monclova, lo anterior porque por fuerza mayor, tres jugadores de la Furia Azul, no abordaron la madrugada de ayer el avión rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio Japón 2021, los lanzadores Héctor Velázquez, Sammy Solís y el coach Martín Arzate, llegó el asesino silencioso a la cueva de los campeones, y desestabilizó el roster de jugadores, fue un brote en donde 14 sufren las consecuencias, pero lo más importante que están recibiendo especial atención, por parte de especialistas de Monterrey y de esta ciudad de Monclova, lo importante que se pongan al cien, también la afición espera el pronto regreso de Bartolo Colón y que Edgar González, no haya sufrido mayores consecuencias, con la recta que le estrelló en la frente José Tabata, bateador de los Sultanes de Monterrey.

QUIEN también habló fuerte en contra de fanáticos, no aficionados de Sultanes de Monterrey fue Wirfin Obispo, algunos aficionados se les soltó la boca, hablaron y siguen hablando mal de su persona, Claro que él no tiene la culpa de los que está pasado en el equipo Sultán, eso ya se veía venir, porque lástima, los actuales dueños del equipo, no conocen de beisbol, desmantelan la novena, retiran la gran experiencia del cuerpo técnico, coach y hasta buscadores de talentos, los dieron de baja, uno de ellos el “Güero” de la colonia Miravalle Servando “La Yegua” González, quien sabe si la organización ya le pago su terminación, volviendo a hablar del “Mago del Montículo” Wirfin Obispo, ya se hecho a la bolsa la afición de Monclova, será de mucha valía en los juegos de Play Off.

AYER el lanzador Eduardo Vera, estaba para debutar ante los Sultanes de Monterrey, ojala y que ya esté bien fortalecido de su brazo, aquí esta otra muestra más del ejecutivo del beisbol licenciador Gerardo Benavides Pape, que primero busca la salud de sus muchachos y ahora Vera, viene a recuperar todo es tiempo, en que tuvo su brazo en rehabilitación, eso da a entender que la directiva de la organización, está trabajando al cien por ciento, pese a los situaciones imprevistas que han están pasando…

EN JUEGOS de Play Off de la Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años y Más en el grupo Pinolo Pérez, los Rojos de Ismael Leija Escalante van ante Aztecas a la Secundaria 39, en otro juego Tigres del Oriente ante Democracia Sindical en parque Ferrocarrilero, y Marlines ante Águilas en colonia Diana Laura, Rancheros de Estancias ante Atléticos en la 21 de Marzo, en el Grupo Dos Tranquilino Chávez, Astros contra Orioles en campo de Tanis, Tecolotes de Castaños contra Tuzos en campo Rogelio Montemayor, Sultanes ante Rilos en campo Chacho Córdova, espera Bravos al ganador, pues liquidó en dos a Ángeles.

RECUERDEN Sanbonenses este domingo hay evento de atletismo Runners Kids, para niños desde 3 años hasta 13, estas carreras son organizadas por el club Chu Ani Sorachi de Monclova, mismo que dirige Carlos Guerrero y Leticia Acosta, las competencias inician a las 8 de la mañana.