Opinión

BUENOS DÍAS... "QUE Dios los bendiga y los cuide", les dijeron algunos aficionados fieles seguidores de la Furia Azul, a algunos peloteros de Acereros, que partieron temprano a la comarca lagunera, para iniciar serie de tres encuentros a los Algodoneros de Unión Laguna, la novena que dirige Pat Listach, continúa en la pelea, ante la ausencia de sus tres titulares Danny Espinosa, Francisco Peguero y Chris Carter, han pasado apuros al fallar su dominio con victorias, pero cuidado, en este mes de julio, ya habrá otros sorpresas, en el aspecto de jugadores, que van a reaparecer, eso téngalo por seguro.

EN NOTICIAS de la Costa del Pacífico, me informó ayer Felipe "el Cubano", que lo invitaron los Yaquis de ciudad Obregón Sonora, al evento al recinto de los inmortales "Alfonso R. Bours", lugar que estarán recibiendo a inicios de la temporada a tres estrellas de los Yaquis, el jugador Pedro "Charrascas" Ramírez y a los cronistas deportivos Francisco Pérez Díaz y el doctor Samuel Wong González, un bello gesto de la organización que toma muy en cuenta a los comentaristas y los que escriben de beisbol, "Y a ti Ramiro, porque no te dieron anillo de Acereros", me dice el cubano, muy sencillo, ¡no me lo merecía!

"OJALÁ y que el doctor Mario Dávila, próximo alcalde de Monclova, le eche una mirada a la nómina de los responsables del deporte local", me dijeron atletas y dirigentes de diferentes disciplinas, el chamaco Josué García, ha hecho buen papel en la dirección del IMD, pero está rodeado de puro malhechor, que solo se ven los días 15 en los cajeros cobrando sus 10 y 12 mil pesos, sin hacer nada, en Monclova, su obligación es revisar las instalaciones deportivas, generar eventos tanto en niños como en adultos, algunos están lucrando con las instalaciones, ya que realizan torneos, en donde cobran de 300 pesos hasta 600, eso está mal, los boxeadores y luchadores también ruegan por que Mario Dávila, nombre una comisión de Box y Lucha Libre, con gente acreditada por el CMB y Comisión de Box y lucha del Distrito Federal.

LOS VENADOS de Mazatlán y están reforzando sus respectivos departamentos, pues tendrán el regreso del lanzador Jesús Barraza, en un cambio con Algodoneros de Guasave, Barraza es el relevo intermedio del Águila de Veracruz en la actual campaña del beisbol de verano, los Venados inician serie ante los Tomateros de Culiacán el 5 de octubre del año en curso, pero antes el 8 de Julio estarán, en el Draft de peloteros en Hermosillo Sonora.

LOS Tecolotes de los Dos Laredos, desean ser protagonistas en la presente campaña, de Liga Mexicana de Verano, ya ganaron su primera serie a los Generales de Durango, y ayer iban por otra más ante los Saraperos de Saltillo, le están dando buen resultado sus extranjeros, Geoff Broussard, ya los tecos desean darle a su afición un título, como aquellos que les dieron hace años aquella tercia de jonrones, Andrés Mora, Carlos Soto y Alejandro Ortiz, por cierto ayer salió numerosa porra de Nuevo Laredo, para ir a apoyar a sus Tecolotes en su compromiso ante Saraperos.

OJALÁ y se haga, el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, dijo que se va a acercar con los ejecutivos de AHMSA, para pedir su apoyo, en reabrir las instalaciones de lo que fue el majestuoso estadio AHMSA, aquel recinto, en donde estuvieron muchos estrellas de Ligas Mexicana de Beisbol, auténticos jugadores que salieron de la Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, ojalá y amarren, aunque el municipio contrate gente para que haga limpieza y arreglen las instalaciones de la tubería de agua.