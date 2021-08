RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS....EXCELENTE domingo lleno de deportes, y eso es bueno, pues convives con la raza en diferentes disciplinas amateur y master, por cierto ayer la Unidad Deportiva Armando "La Ticha" Charles de San Buenaventura, registró aceptable asistencia, la afición esta hambrienta de beisbol, y abarrotaron las instalaciones, ahí los Astros de Sacramento dirigidos por Sebastián Pinales y el "Chamaco" Heredia, se coronaron campeones en esta tercera edición de la Liga Ranchera, al derrotar a Indios de San Buenaventura, en el tercero de la serie con pizarra de 12 carreras a 7, lo más emocionante ante todo, fue ese duelo de picheo que realizaron el ganador Carlos Sánchez, ante el derrotado Edgar Fabela, aquí es en donde debe de andar un buen buscador de talentos, ¡A pero los quieren mejor de Sonora o Sinaloa!

PESE a estar en la cuerda floja los Acereros se resistían a dejar vivos a los Toros de Tijuana, ayer gran cantidad de aficionados, llenaron el Coloso del Norte, nunca pensaron en la despedida de los campeones, sino apoyarlos para que lograran la faena, que los regresará a la fronteriza ciudad de Tijuana, y ahí acabar con los astados, que decir de los seguidores de Rieleros de Aguascalientes salieron contentos la noche del sábado, al derrotar a los Mariachis de Guadalajara y seguir en la pelea por el banderín de la Zona Norte, todos los aficionados presentes en el Romo Chávez, se levantaron de sus asientos, en señal de apoyo de su artillería que le pegó sólido a Masaru Nakamura, después llegaron Jesse Estrada, Zack Dodson, Alejandro Chávez, Óscar Félix, Salvador Valdez, Jason Gurka y por último el perdedor Alejandro Chávez.

AYER los Rojos de Ismael Leija Escalante, también dieron el siguiente paso en sus aspiraciones de quedarse con el trofeo de campeones del Grupo Uno, en Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, al vencer a los Atléticos del Bony con pizarra de 9 carreras a 6 el ganador fue Francisco "Látigo" Ríos, cargando con la derrota Lucio Rivas, los muchachos del Sindicato Nacional Democrático, esperan al ganador de Democracia Sindical y Águilas de la Bellavista para ir por el título.

NO SÉ PERO los Gallos no pudieron cantar ante unos furiosos Tigres del Pueblo, que ganaban 4 goles a 0, en cancha de pasto sintético de colonia Obrera, pero resulta que no concluyeron el juego, pues los Gallos abandonaron el gallinero en el minuto 35, comentó Saúl Ríos Pompa, que fue por mala actuación del árbitro Feliciano Ibarra, le falta talento y madurez, porque en ocasiones tienen los árbitros que emplear la lógica, dice en la cédula, "El juego se suspendió por falta de atendimiento de jugadores del equipo Gallos" o como dijeron por ahí, no aguantaron la goliza que les estaba recetando Tigres, lo cierto de todo, cuando yo llegué a la cancha, había discusión entre los mismos jugadores del equipo derrotado, pues no hay nada que reclamar, se perdió por abandono de cancha.