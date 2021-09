RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... ANOCHE se frotaba las manos Juan De la Cruz y Felipe Silva, me comunicaron que traían un excelente pronóstico para el juego final entre Toros de Tijuana y Leones de Yucatán, lo mejor no es platicarlo, el sábado traía el bueno que salió lastima que ganaron los astados, y claro que así debía de ser, pues también los trabajadores que están en el Kukulcán comen y era necesario un quinto juego de Play Off , ayer estaban programados para el quinto encuentro Carlos Hernández por el equipo de Tijuana y por Yucatán Radhamés Liz, los hermanos Arellano Félix dueños del equipo local, saben de antemano que no hay mañana, y se iban a jugar el todo por el todo, para no regresar a Tijuana.

AYER ME fui al futbol de Castaños City, platiqué algo con el presidente del circuito, doctor Amaro Cepeda Muñiz, por el contacto que me hizo la leyenda del futbol de esta población Jesús Terrez, claro manifestó el doctor su interés por darle mucha proyección a este deporte, le manifesté que tengo más de 30 años al lado de ellos, desde que tomó la liga el profesor Darío Quintero, gran amigo por cierto, y posteriormente Patricio Quintero, ayer los pupilos del doctor Amaro, el Lazzer Jr., recetó paseada al Arsenal, al ganar con marcador de 10 goles a 0, aquí en La Voz de Monclova, verán otros resultados de ayer, pero faltan los que envíe hoy Tony Lara secretario de la liga.

CALIENTE estuvo la serie de Play Off final entre los Universitarios de CEUC Monclova y los Saraperos de Saltillo, los locales llevaban la ventaja ante el equipo visitante 4 carreras a 3, pero la situación estaba al rojo vivo, ahí por separado verán los resultados. Y en beisbol de Primera Fuerza "Jesús Moreno Borrego" los Generales derrotan en dos encuentros a Charros, y los Yankees también hacen lo mismo con Rangers de Abasolo, al parecer los pupilos del profesor Enrique Gaona, no se completaron, en otros frentes los Leones daban cuenta de Cachorros Zatomar en el primero, lo mismo están haciendo los académicos con los Cachorros, hoy veremos los scores completos en sus series.

EN MI NATAL Sacramento la Capital del Cono, la mejor alcaldesa de la Región Centro y Norte de Coahuila, Licenciada Yajaira Reyna Ramos, ya inauguró la primera edición de la Liga de Softbol femenil, que abarca la región con equipos de Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Ejido 8 de Enero y claro Coneras de Sacramento, aquí con Yajaira estoy viendo los mismos objetivos que tuvo su señor padre, cuando hace años patrocinó a los campeones Cachorros de Sacramento, un digno representante de la Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, por lo pronto Sacramento, con el apoyo que le brinda la alcaldesa a Luis Salazar, en un par de años será una potencia deportiva en diferentes disciplinas, por lo pronto ya lo tenemos en beisbol profesional con Edgar Salazar.