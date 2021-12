RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... QUE LA PAZ y felicidad reine en sus hogares, sin mis mejores deseos en este final de año...

INICIARON los Play Off, en la Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, las sorpresas no se hicieron esperar y ya los Charros de Jalisco, llevan la ventaja ante Águilas de Mexicali, en un duelo que se vivió al filo de la butaca y que necesitó de 12 entradas para definirse el triunfo en favor de Jalisco con pizarra de 10-9, ante un lleno regular en el Estadio Panamericano, un elevado de sacrificio de Christian Villanueva, con la casa llena y solamente un out, le permitió a Missael Rivera, quien previamente se había envasado con doblete, pisar el pentágono y darle de manera agónica el triunfo a los Charros, que sufrió de más para conseguir su primera victoria de la postemporada.

EN OTRO duelo los actuales bicampeones de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, se llevaron el primer duelo de los Playoffs, en la casa del mejor sembrado del rol regular los Mayos de Navojoa, doblegándolos por pizarra de 8 carreras por 5, para adelantar la serie a favor de los guindas, el equipo visitante tuvo una importante ofensiva en la segunda entrada, timbrando en cuatro ocasiones, sacando a base de batazos al abridor Octavio Acosta (0-1) quien permitió batazos remolcadores de Stevie Wilkerson con sencillo, elevado de sacrificio de José Guadalupe Chávez y sencillo también de Randy Romero, el refuerzo de los guindas que tuvo noche de dos producidas y tremenda defensiva.

EN OTROS resultados que desean saber los quinieleros, la novena regiomontana derrotó en once entradas a los Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Sonora para quedarse con el primer juego de la serie, Sultanes de Monterrey consiguió su primer triunfo en postemporada, luego de venir de atrás en el pizarrón y vencer a Naranjeros de Hermosillo por pizarra de 5-4 en la capital del estado de Sonora, por último los Yaquis de ciudad Obregón Sonora derrotan en el primero de la serie a los Algodoneros de Guasave con pizarra de 3 carreras a 1, la novena cajemense tomó ventaja 2-0 en el tercer episodio; con elevado de sacrificio de Alonzo Harris, Ian Miller timbró la carrera. La segunda rayita fue producida por Víctor Mendoza con imparable, el refuerzo Isaac Rodríguez fue el encargado de anotar.

Y EN LIGA venezolano de beisbol los Cardenales de Lara, anunciaron sus lanzadores abridores ante Leones y Tigres, primero va William Pérez, después Raúl Rivero, en el tercero Néstor Molina y en el cuarto Alfredo Simón, a ver quién aguanta más en este Round Robin, en otro frente, el conjunto de los Tigres de Aragua, dieron a conocer la rotación de lanzadores abridores de cara a lo que serán sus primeros cuatro encuentros del Round Robin de la temporada 2021-2022 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).ellos son Jorgan Cavanerio vs Navegantes del Magallanes – Domingo 26-12, Guillermo Moscoso vs Tigres de Aragua – Lunes 27-12, Ángel Padrón vs Caribes de Anzoátegui y Martes 28-12 Elih Villanueva vs Navegantes del Magallanes – Miércoles 29-12.