Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS.- INICIÓ Acereros de Monclova, serie de tres juegos ante Saraperos de Saltillo, y la mera neta, creo que la novena que dirige Edwin Rodríguez debe ganar la serie a los Dragones del Norte y asumir a la siguiente posición en el standing de la Zona Norte, según Lenin Orduño Angus, Emmanuel Ramírez abre ante el Sarape, posteriormente continúa Wilmer Ríos y termina Nick Tropeano, ojalá y estos tres lanzadores reciban todo el apoyo a la ofensiva de sus bateadores, para sacar la victoria, aunque para ello tienen que desafiaron los lanzamientos de David Huff, Jenrry Mejía y Cameron Gann.

NO MANDARON los scores representantes de equipos presentes en los juegos de Play Off de la Liga de Beisbol de Primera Fuerza del Club Astros, pero doy a conocer la estadísticas finales, en donde mencionan a Alex Arce del equipo Yankees como campeón bateador con porcentaje de .480, en segundo sitio Jesús Sánchez de Mets con 440, tercer Eloy González de Zatomar con 400, empatado con Santiago Palacios, del equipo Pájaros, entre los mejores pitchers está Héctor Martínez de National´s con 7-1, José Valdez de National´s con 7-2 y Brayan Ferriño de Mayos M.S, con 5-0, en campeón en cuadrangulares es Santiago Palacios (hijo de tigre pintito) del equipo Pájaros con 7 para la calle, en segundo posición con 6 Isaí De la Cruz con 6.

EN LIGA de Beisbol del Norte de Coahuila, hasta la serie seis, me informan que Jesús Dueñas de Agricultores de Morelos y Maikel Taylor de Halcones del CECU, llevan dos victorias, Leonel Martínez de Bravos de Sabina es líder en carreras limpias admitidas con 0-51, en ponches recetados el líder es Junior Novoa de Carboneros de Nava con 42, esta semana inicia la segunda parte del rol de juegos, los Carboneros de Nava reciben a Tuzos de Palaú, van a festejar en grande el día del Padre, con promociones de la mexicana alegría, habrá pasteles para los Padres y música viva con el conjunto Revelacion Norteña.

AYER estaba programado para debutar con Piratas de Campeche, el tremendo guardabosques dominicano Francisco “Peggy”Peguero, desconocemos porque hubo mucho misterio con Peguero, desde que culminó la pretemporada, aunque aquí Joe Meléndez debería haber explicado la salida de Peggy de los Acereros de Monclova, y que ahora aparece en Campeche, claro que el beneficiado será Peguero, pues todo este tiempo que lo tuvieron castigado, se preparó al cien por ciento, y va a dar la sorpresa en la segunda vuelta, entre en substitución Dalton Combs que se desempeñaba como jardinero, Francisco no estará solo, lo acompañan el monclovense Daniel Flores y el paisano de Sacramento Edgar Salazar.

ESTE VIERNES 16 de junio del 2023, se estará realizando el Juego de Estrellas de la Liga de Beisbol Tabasqueña, este encuentro será en el parque Centenario 27 de Febrero, destacando los mejores peloteros que están en completo desarrollo, los representativos se dividirán en dos equipos, Selección Oriente que será conformada por elementos de Butifarreros de Jalpa de Méndez, Chontales de Nacajuca y Astilleros de Centla, así como Selección Oriente integrado por Sultanes de Macuspana, Choles de Tacotalpa y Caimanes de Ciudad Pemex.