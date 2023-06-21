Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS… AHÍ VAMOS, dice Edwin Rodríguez timonel de la ola de acero de Monclova, ellos se fajaron bien y bonito ante los Generales de Durango y alcanzaron a llevarse la primera victoria con pizarra de 5-4, por cierto la situación para los próximos campeones de la edición 2023 de Liga Mexicana de Verano, los Acereros de Usted, ya se puso más interesante, pues los tenemos en excelente posición un cuarto sitio de la Zona Norte con 27 ganados y 22 perdidos, el líder es Toros de Tijuana con 31-18, después Algodoneros de Unión Laguna, 29-19. Sultanes de Monterrey con 29-20 y Acereros, en quinto Tecolotes de Laredo 25-23 y Saraperos de Saltillo con record de 22-26.

EN LO referente al bateo de LMB, hasta el momento encabeza la lista como líder Peter O´Brian de los Pericos de Puebla con .374 con 13 cuadrangulares en su cuenta, lo sigue Reiner Rosario de Saraperos de Saltillo con .354 con 12 vuela cercas, continua Fernando Villegas de Saraperos de Saltillo con promedio de bateo .417, así está la situación hasta este inicio de la segunda vuelta, en donde habrá muchas sorpresas.

EN LIGA Recreativa de Beisbol 60 Años y Más, este día continúa el juego suspendido entre Orioles y Tigres de REPSA, cierra la séptima entrada Tigres y el marcador favorece a Orioles 14-10, de ganar Orioles de inmediato inician el tercer juego de Play Off a las 4:15, el encuentro está programado en parque Ferrocarrilero, y para el viernes, en campo de la colonia Sanmiguel estarán enfrentado DAMASCO, que reciben al XX de Estancias a las 5 de la tarde, los equipos ganadores disputarán la serie final de campeonato, también Liga la Liga de Beisbol de Primera Fuerza del Club Astros informa que en su Play Off semifinal, los National´s enfrentan a Mayos MS, en parque infantil, mientras que en Xochipilli, estarán Yankees ante Mets de Luis Esquivel.