Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS… YA hay semifinalistas en Liga Recreativa de 40 Años, circuito que maneja Julio Martínez, y que informa de los resultados que obtuvo Chatarreros ante Ángeles y Diablos contra Red Sox, los ganadores van a la siguiente ronda, con juegos programados en parque infantil, quizás aquí lleguen los Chatarreros ante Metalúrgicos y Rieleros de Frontera, sea los anfitriones ante Diablos, posiblemente juegue en el ferrocarrilero, bueno eso lo deciden en la junta.

LOS QUE también va a final de campeonato en Liga de Beisbol de Primera Fuerza “Armando Guadiana Tijerina” son los Mets de Taller DAMASCO de Luis Esquivel, hijo de mi gran amigo de la radio Pedro Esquivel (+) ellos Mets eliminan en dos juegos a Yankees y pasan a la siguiente ronda, por su parte los Mayos MS, también se fajan en la contienda y dejan fuera de semifinales a los National´s, ahora los dos equipos ganadores, disputarán el banderín absoluto de este circuito.

REALIZÓ Emilio García Hernández su campeonato Sport Center, se vio un poco indeciso, ya que su hermano, que está a su cuidado se vio mal de salud, pero como pudo sacó adelante el evento en donde subió al podio de los triunfadores el nativo de Piedras Negras Adolfo Luque que fue el Absoluto, arrasó en categoría de Veteranos 40-49, y clasificados en más de 85 kilogramos, logrando una bolsa global de 7 mil pesos, claro que le costeó la vuelta a la calenturienta ciudad de Monclova.

LOS EQUIPOS, en Liga Mexicana del Pacífico continúa realizando cambios y contrataciones, por ejemplo, los Charros de Jalisco llegó a un acuerdo con el relevista estelar estadounidense Derrick Loop para que vista la franela jalisciense a partir de la Temporada 2023-24 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP), Loop, de 39 años, es originario de Corona, California, y cuenta con 18 campañas como profesional, 6 de éstas en sucursales de los Cleveland Guardians, Boston Red Sox, Philadelphia Phillies y Los Ángeles Dodgers, en las que dejó un récord de 30 juegos ganados, 14 perdidos y 24 rescates, así como una efectividad de 3.16.

ARRIBA México, Faustino Carrera dominó a placer lanzando seis sólidas entradas, Fernando Villegas y Randy Romero conectaron jonrón y México colgó dramáticamente una última argolla en la séptima entrada para blanquear 4-0 a El Salvador, consiguiendo así su segunda blanqueada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 este domingo 25 de junio en el Parque Saturnino Bengoa, de esta forma, México acumula 14.0 entradas sin recibir carrera en sus primeros dos partidos, el único equipo al que no le han pisado el pentágono luego de dos jornadas en los Juegos Centroamericanos 2023; durante ese mismo lapso apenas han recibido seis hits y han concedido cuatro bases por bolas, o sea está luciendo la novena Azteca, en estos Juegos Centroamericanos.

ME LLEGARON resultados del Futbol Asociado Intermunicipal de Ciudad Frontera, por allá Jaime Serna, continúa muy de cerca checando la buena marcha de este circuito, ayer me preguntaban ¿Qué pasó con el futbol de Castaños?, hasta el momento, no se tiene comunicación de nada, se fue al Palacio Celestial el amigo Tony Lara, hasta creo que desapareció el circuito.