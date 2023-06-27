Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS… GRANDIOSA la exhibición de poderío que está dando la Selección de México, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, que se están desarrollando en el Parque Saturnino Bengo, en San Salvador, en donde participan los países de Curazao, Cuba, El Salvador, México, Nicaragua Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, ayer la Selección Azteca tenía juego programado ante Nicaragua a la una de la tarde, mientras que Venezuela que lleva 2-0 enfrentaría a Curacao, hasta antes de los juegos de ayer México y Venezuela, llevan dos ganados por cero derrota.

AQUÍ en LMB, hubo juego este lunes, me dicen que Aderlín Rodríguez pegó cuadrangular de tres carreras y Toros de Tijuana vino de atrás para vencer 6-5 a Diablos Rojos del México, en Estadio Chevron, ahora Tijuana el líder de la Zona Norte, mejoró su récord a 34-21 con un juego de ventaja sobre Sultanes de Monterrey, mientras que los capitalinos perdieron el primer lugar del pelotón sureño al dejar su marca en 36-18, a medio juego por debajo de Olmecas de Tabasco, los mejores productores de carreras de Diablos fueron Carlos Sepúlveda, Aderlin Rodríguez y Japhter Amador.

“ESTAMOS orgullosos del brillante desempeño que tuvo, Mauricio Campos Almanza y toda nuestra delegación de karate de Coahuila”, me dicen amantes de las artes marciales juveniles de Monclova, y agregaron; Mauricio Campos continúa destacando en Juegos Nacionales, en donde ha obtenido 3 medalla de oro, una de plata y 2 de bronce, la última de oro, en los Juegos Nacionales CONADE 2023, excelente el trabajo del maestro Armando Medina Arzola, que ahora con sus karateca, van en busca de nivel para Juegos Panamericanos, el alumno de Medina Champions Club de Monclova, volvió a rescatar el prestigio de esta institución, al subir al podio de los en los 84 kilogramos juvenil para recibir las medallas de oro.

CIUDAD Frontera, es la catedral del deporte en la Región Centro de Coahuila, el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, abre las puertas a toda clase del deporte, porque desea que todas las instalaciones cada día estén repletas de deportistas, desde mañana jueves hasta el domingo, habrá eventos finales de campeonatos de beisbol, de 60 años Tigres VS DAMASCO en Ferrocarrilero, el sábado en 40 años Rieleros VS Diablos en 40 años, para el domingo semifinales dela Ranchera ferrocarrileros ante Cerveceros de esta liga ya no enviaron resultados nada de información, y en el “chacho” Fabela, estarán disputando el campeonato en beisbol del Club Astros, Mets ante los Mayos MS.

EN Beisbol del Pacífico, me informan que el receptor Alejandro Flores se une a la legión de Los Caballeros Águilas de Mexicali para la Temporada 2023 de este circuito, el chamaco nació en Hermosillo, Sonora, tiene 27 años de edad, y aseguran tiene buena habilidad de batear en ambos perfiles y fildea por el lado de los derechos, juega varias posiciones como catcher, primera base y jardinero izquierdo, inició su carrera profesional en 2013, al firmar con la organización de Bravos de Atlanta, donde emigró de inmediato para su desarrollo en la Liga Dominicana de Verano, en el 2015-2016 jugó con Naranjeros de Hermosillo, equipo al que defendió durante 8 campañas, convirtiéndose en un elemento confiable.





