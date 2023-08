Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS... HOY reanudan acciones de Play Off Zona Norte, como todos saben los Sultanes de Monterrey con Tyler Eppler, vencieron en parque la Junta de Nuevo Laredo Tamaulipas a Tecolotes de los Dos Laredos con pizarra de 6 carreras a 1, Tyler, le ganó el duelo de pitcheo a Radhamés Liz, y con ello empatan la serie a un triunfo por bando, ayer hubo un ligero respiro de ambos conjuntos, para regresar hoy al Estadio Mobil Súper para el juego tres, cuatro y cinco, y será Nathan Antone y Marcelo Martínez, para que suban al cerrito de las responsabilidades, encuentros que inician a las 9:30 horas, ojalá y la lluvia programada, no suspenda estas series de Play Off en el Beisbol Mexicano de Verano.

LES DIGO de la lluvia, por los trastornos que está haciendo el huracán Hilary, que el sábado llegó a México y suspendió el juego entre Diablos Rojos y Pericos de Puebla en la sexta entrada, reanudaron acciones el domingo, los Pericos regresaron bien bravos y conquistaron la victoria ante Diablos con pizarra de 7 carreras a 5, hoy reanudan acciones en el Estadio Hermanos Serdán en donde están tres juegos programados, ¡terminarán todo ahí! Quién sabe.

Y AQUÍ en Liga Instruccional del Norte de Coahuila, la situación está comprometida para los 4 semifinalistas, pues resulta que los Azules de Barroterán le ganó la serie a Bravos de Sabinas en su casa y los Carboneros de Nava, impusieron su ley y también derrotan en dos ocasiones a los Halcones del CEUC, o será este domingo tenemos dos eliminados, uno en el parque de Mimosa y otro en el parque infantil Niños Héroes de Monclova.

LLEGAN reportes de Liga Mexicana del Pacífico, en donde informan que los Sultanes de Monterrey contará en la edición que se avecina, con el regreso del cerrador norteamericano Joe Riley, éste en el 2022 se convirtió en uno de los rescatistas con mayor éxito en el circuito, el lanzador originario de Alameda, California; tuvo participación en 32 juegos de la pasada campaña invernal con el equipo, en los cuales consiguió 15 salvamentos en 16 oportunidades, dejando récord de 3 triunfos y 2 descalabros con efectividad de 3.58 en la campaña, pero también en el 2022, Joe Riley fue el tercer cerrador con más recates en la campaña, solo por debajo de los 20 que consiguió Elkin Alcalá de Venados de Mazatlán y los 19 que logró Brandon Koch de Algodoneros de Guasave.

ANDUVO ESTE final de semana por Monclova, el ex lanzador de Acereros de Monclova, el negro de McAllen Texas, José Pablo Oyervides, dice que vino a ver a su viejo Javier Vega, ahora es buscador de talentos de los Toros de Tijuana, lo recuerdo porque en el 2017 se despidió del béisbol, me platicó una vez que tras haber sido firmado por Padres de San Diego en 2002 y haber lanzado también en sucursales de Astros de Houston, se vino al béisbol de México, jugando primero con Broncos de Reynosa en 2009, convirtiéndose en Acerero de Monclova a partir de la campaña 2012, José Pablo se volvió en referente en la rotación abridora del equipo, lanzando su primer juego como Acerero el 17 de marzo de 2012 ante Saraperos de Saltillo.