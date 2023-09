Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS... FALTAN solo tres meses para que concluya en año 2023, y en la poderosa organización de los Acereros de Monclova, se trabaja en forma silenciosa, pero efectiva, al menos eso he escuchado, finalizando la Serie del Rey, habrá buenas noticias para la mejor afición de México, tanto el Licenciado Gerardo Benavides, como el Licenciado Gerardo Benavides Dávila, están platicando en forma continua con el timonel Homar Rojas, y con el gerente deportivo, que viene, y que trae buenos proyectos para el equipo de casa, por lo pronto, hay que recuperar, todos los peloteros que están de préstamo, como es el caso de Francisco Peguero, Chris Carter, otros tres más y dos lanzadores que deben de estar en pretemporada en los primeros días de febrero del 2004, nomás que concluya la Serie de Béisbol del Caribe.

DEL ÚLTIMO roster que estuvo en Play Off del equipo Acereros, hacer una evaluación de ellos, para ver quién se queda y los que se van, también Homar Rojas, le va a poner mucho interés, en el bullpen, departamento que no dio resultado con el relevo intermedio, durante los 4 juegos de Play Off que perdieron con Tecolotes de los Dos Laredos, pero que si dieron lo mejor en los tres últimos juegos del rol normal, cuando derrotaron a los Algodoneros de Unión Laguna, vamos a estar en contacto con Lenin Orduño Angus, para que nos pase la exclusiva.

DE LOS Mochis Sinaloa, cueva de los Campeones Cañeros, informan que llegó con mayor madurez y una mentalidad positiva, el lanzador derecho Darel Torres quien se prepara fuerte para cuando sea llamado a pararse en el centro del diamante, el oriundo de El Pochotal comentó sentirse muy contento de estar de nuevo con el equipo y poder seguir nuevo objetivo, dijo "Uno viene a trabajar, a ponerse ready desde el primer día y hasta el final de la pretemporada para poder llegar fuerte al inicio de la temporada", Torres jugará su sexta temporada en el Pacífico, todas han sido con los Cañeros quienes lo debutaron en el 2017, y ya se ciñó la corona de campeones en la anterior edición.

NI MODO, así es el negocio, en los Ángeles California, me dicen que rematan uniformes de Urías a 20 dólares y lo quitan de todo mural, esto lo hace la organización de los Dodgers, que decidieron quitar el locker de Julio Urías del clubhouse, dicen que el mánager de los Dodgers declaró que fue una decisión que tomó el equipo, "Fue una decisión organizacional. No hay mucho que comentar sobre el hecho; como dije el primer día, es una situación muy desafortunada y triste", señaló el mánager Dave Roberts, el mal comportamiento de Julio Urías, lo tiene ahora en un trance peligroso, por lo que realizó recientemente, y que lo deja fuera de Dodgers de los Ángeles.

HOY hay reunión de unos beisbolistas de antaño, que han participado en varias ligas de beisbol, pero principalmente en las que por 40 años han organizado los socios del Club Deportivo y social Astros, será a las 7, en Salón de la Fama del Deporte, voy a buscar quien me lleve.