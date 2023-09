Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS.- SIEMPRE se realizará aquí en Monclova, el Campeonato Estatal de Beisbol de 40 Años, así me lo informó ayer el Profesor Ariel Flores, dirigente de la Asociación Estatal de Beisbol, "Ramiro" me dice, son dos equipos de Saltillo y dos de Monclova, los que estarán participando, el torneo inicia el sábado a las 10 de la mañana en parque infantil y Chacho Córdova, los ganadores esperan al perdedor del otro equipo, a la mejor el mismo sábado concluye todo, o deciden título el domingo en la mañana.

AYER llegó información de la Liga Mexicana de Beisbol de Verano, en donde el presidente del Consejo Directivo de la Liga, Licenciado Guillermo Murra Marroquín, en nombre y representación de todos los clubes que conforman a la Liga, informa que el Maestro Horacio De la Vega Flores permanecerá al frente de la LMB como su Presidente Ejecutivo, después de haber cerrado un acuerdo por los próximos 5 años más, dijo "Desde la llegada de De la Vega, la LMB ha visto un punto de inflexión positivo para el beisbol de nuestro país, también dijo que por vez primera en su historia, se ha alcanzado la autosuficiencia financiera, la estabilidad económica y el reparto de recursos para los Asociados, esto último lo dice todo, el beisbol si es rentable.

NO COMENTARON nada de la Liga Invernal de Beisbol, no se escucha nada, entonces que del talento joven que prometieron iba a proteger, para tengan más participación en beisbol de verano, por cierto este lunes 18 de septiembre hubo movimientos en roster de reservas, Guerreros de Oaxaca cedió de manera definitiva los derechos de José María Albertos Urtiz pitcher a Toros de Tijuana, los Diablos Rojos del México cedió de manera definitiva los derechos de Jiovanni Nikolas Orozco, lanzador a Toros de Tijuana, también Pericos de Puebla cedió de manera definitiva los derechos de Roel Octavio Ramírez, al club Toros de Tijuana, por su parte Toros cedió de manera definitiva los derechos de Marc Anthony Flores Beneke, Jiovanni Nikolas Orozco, Hazahel Soto Quijada, y Zachary Benjamin Kirtley.

LO HE DICHO y lo seguiré diciendo el próximo ídolo del beisbol profesional mexicano, será José Roberto Castro, el nativo de Monclova, va a demostrar lo que vale y lo que soltó Acereros de Monclova, por cierto la noche del miércoles con fuerte roletazo a la segunda base, decidió la victoria de Cañeros de los Mochis, triunfando ante Algodoneros de Guasave 6 carreras a 5 en diez episodios, en el cuadrangular de beisbol en Baja Series 2023, que se está celebrando en estadio Arturo C.Nahi de la Paz Baja California Sur, la victoria fue para el lanzador cubano Diego Granado por Los Mochis, mientras que el revés lo sufrió Alex Longoria por Guasave, Roberto Castro, al igual que Edgar Salazar de la capital del Cono y Daniel López, no fueron del agrado de Joe Meléndez y los dejó en el olvido, no le gustaron los de Monclova, como también Víctor Favela, no quiso al lanzador de los récords en Grandes Ligas Joakim Soria, " como que le falta cuerpo para triunfar", dicen que dijo.