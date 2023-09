Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS... MALA NOTICIA para los aficionados del béisbol de antaño, ayer informó la LMB del deceso de aquel fuerte receptor Jaime Corella, el nativo de Cananea Sonora, debutó en LMB en 1958 con Sultanes de Monterrey, estuvo hasta el 1969, después pasó con Charros de Jalisco, con Cafeteros de Córdoba, Alijadores de Tampico y Tigres capitalinos en 1976, yo en lo personal lo recuerdo, porque tomó el timonel de Acereros de Monclova en 1992, cuando dieron las gracias a José Soto y se quedó como mánager, recuerdo que León Valenzuela, Germán Leyva y Grimaldo Martínez, lo apoyaron para que terminara la temporada.

AQUÍ en juegos de Play Off de la Primera Fuerza, que coordina el Club Deportivo y Social Astros, ya hay finalistas en los dos grupos, en el Daniel Coronado Van Generales contra Gallos de Alejo Peña, en el grupo Jesús Armendáriz, deciden su suerte Rieleros ante Padres de Guillermo Lucio, finalmente los ganadores, asistieran al duelo de campeón de campeones de este circuito.

CULMINÓ COM ÉXITO los juegos de la Baja Series 2023 celebrada en la Paz Baja California Sur, ahí estuvieron presentes los equipos Yaquis de ciudad Obregón Sonora, Cañeros de los Mochis, Mayos de Navojoa y Algodoneros de Guasave, los beisbolistas nacionales titulares no hicieron acto de presencia, y eso facilitó que los jóvenes mexicanos tienen con qué para aspirar a jugar todos los días, tanto en la LMP como en la LMB, ojalá y que los equipos les den una oportunidad a estos chamacos con verdadero talento, dejar a un lado los no nacidos en México.

NI MODO le fue mal al "Coyote" Matías Carrillo, en Liga Instruccional del Norte de Coahuila, pues sus Bravos de Sabinas, perdieron la final ante los Carboneros de Nava, en seis juegos, por cierto Matías dice no a la temporada con el Águila de Veracruz, o sea es agente libre que se puede colocar con cualquier equipo, puede llegar al sur, en donde dos equipos lo desean por allá.

SALUDOS para mi gran amigo de años Juan Antonio "Chato" Cárdenas, todos los días, me saluda desde el segundo piso, de una sala del IMSS, ahí estará unos días, mientras se aliviana, después volverá a dirigir al equipo Aztecas de Taxímetros Guadalupe Oriente.

LA CORONA de la Baja Series 2023 en La Paz Baja California Sur fue para los Yaquis de Obregón que vencieron 2-1 a Algodoneros de Guasave en un reñido duelo de pitcheo disputado en el Estadio Arturo C. Nahl, siendo este la primera cosecha para el mánager Gerardo Álvarez al frente de la Tribu, la novena obregonense abrió el marcador en la apertura del tercer rollo gracias al doblete productor de Antonio Macías, que mandó al plato a Christopher "Chispita" Gastélum para el 1-0. La segunda carrera de los sonorenses llegó en el séptimo inning con el sencillo productor de Braulio Cavero qué mandó al plato a Sebastián Baquera para el 2-1, excelente el desarrollo de todos los jóvenes participantes, que demostraron su talento y la ambición de llegar a ser titulares de sus equipos.