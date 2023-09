Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS.- AYER jueves 28 de septiembre, en el marco de la inauguración de la primera edición de la Baseball Champions League, el mundo de la pelota caliente se detendrá veinte minutos para brindarnos un show piromusical de película, el horizonte será invadido por ciento cuarenta drones y más de cuarenta artistas sobre el terreno de juego, el show se dividirá en seis bloques: será una fusión de las culturas de Cuba, Colombia, Estados Unidos y México, donde cada segmento se compondrá de elementos que realzan y simbolizan a cada uno de ellos, el primero fue referente a la Baseball Champions League y a la WBSC.

LOS EQUIPOS en Grandes Ligas, algunos ya clasificados, preparan sus terrenos de juego en Liga Americana Divisional están Baltimore, Minnesota y Ranger Texas, comodines que buscan boleto, Tampa Bay, Toronto, Houston, en Liga Nacional Campeones divisionales: Atlanta, Milwaukee, y LA Dodgers, Comodines: Philadelphia*, Arizona y Chicago Cubs/Miami Marlins *Clasificados a playoffs. **Banderín divisional asegurado Los Atlanta Braves, Los Angeles Dodgers, Baltimore Orioles, Tampa Bay Rays, Minnesota Twins, Milwaukee Brewers y Philadelphia Phillies son los equipos que ya amarraron su participación en la postemporada.

EN LOS Links del Club del Socorro, continuó ayer las acciones del XLI Torneo Challenger 2023 Harold R. Pape, ayer tomaron delantera rumbo al gallardete Raúl Martínez, Rogelio Martínez, Horacio Múzquiz y Rolando Cárdenas, este día juegan la tercera jornada y aunque ustedes no lo crean van salir tentativamente algunos protagonistas que veremos en la final.

EN LIGA Mexicana del Pacífico, continúan llegando los refuerzos para la escuadra de Los Águilas de Mexicali, pues la directiva "emplumada" anunció oficialmente la llegada del relevista, Bubby Rossman, quien se une al equipo para encarar su compromiso dentro de la Temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico, el pitcher Bubby Rossman se declara listo para defender la causa de Los Caballeros Águilas de Mexicali, junto con los importados Reynaldo Rodríguez, Rubén Tejada, Troy Stokes Jr., Patrick Weigel, Kennys Vargas y Anthony Giansanti para unirse a los trabajos de pretemporada desde el campamento emplumado, con miras a su debut dentro de la Liga ARCO el 13 de octubre, cuando Mexicali enfrente a Monterrey dentro de la jornada inaugural.

YA ESTÁ, con Charros de Jalisco, el tijuanense Marco Tovar, no regresa desde el 2019 cuando llegó el Covid, al beisbol mexicano, con Charros, Tovar fue durante varios años un estelar de la rotación jalisciense; incluso, presume haber sido el pitcher ganador del Juego 6 de la Final ante Yaquis de Obregón, en 2019. Sin embargo, la pandemia lo afectó, no sólo en lo físico, sino en lo profesional, dijo a su llegada, "Me afectó mucho físicamente. Nunca logré recuperarme, tampoco lancé, no tuve actividad y no estuve nunca al 100 por ciento. Pero en estos dos años he demostrado que estoy de vuelta, sé pitchear y quiero demostrar que puedo volver a ayudar", detalló.

RECUERDEN ESTE sábado el Club Deportivo y Social Astros, tendrá Entronización, son 8 los beisbolistas que entran al Salón de la Fama Gerardo "Cachorro" Muela Mijares, siendo ellos el "Zorro Plateado" Luis Alberto Ayala, entre ellos.