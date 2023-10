Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS.- CON tiempo las organizaciones de Liga Mexicana de Verano, ya están en forma callada, realizado cambios y préstamos, aquí la afición de Monclova, desea el regreso del "Peggy" Francisco Peguero, el dominicano todavía es una garantía en los jardines, se ha mantenido al cien por ciento, busca a Adisson Russell, en donde está y si quiere regresar a la Furia azul, de antemano se sabe que el timonel de Acero Homar Rojas, también busca candidatos que sean protagonistas en el 2024, lo interesante se habla de dos lanzadores estrellas que vendrá Ola de Acero, pero creo que eso se dará a conocer más delante, así que hay que estar atentos al llamado del Rey.

ALLÁ en Aguascalientes, anda el "Cubano", me dijo que había mucho movimiento en le organización de los Rieleros de Aguascalientes, a la mejor le van a realizar la remodelación que prometieron, pero comentó el "Cubano", que los Sultanes le concedieron los servicios en forma definitiva del lanzador zurdo Cristian Castillo y en préstamo al relevista Miguel Aguilar, con Sultanes también estarán en beisbol del Pacífico, Joe Riley, Francisco "Látigo" Ríos y el receptor Gilberto Galaviz, en otra noticia, me dicen que Leones de Yucatán envían a Rieleros al pitcher derecho Dalton Rodríguez y al short stop Marco Jaime.

SERÁ ESTE viernes, cuando arranque la primera jornada de la Liga de Beisbol Mexicana del Pacífico, en estadio Panamericano de Guadalajara Jalisco, los Charros estarán recibiendo a Venados de Mazatlán, los pupilos de Gil Velázquez, cerraron con broche de oro su actuación en pretemporada, ya reportaron con mucha anticipación Sebastián Valle y Josh Lueke, por cierto los Charros de Jalisco, este domingo que pasó, tuvieron un lleno a reventar en parque de beisbol Armando Reynoso de Lagos de Moreno Jalisco, en otra noticia, me informan que ayer se agotaron los boletos, para la inauguración de LMP en el Chevron Park, en donde recibirán a los Mayos de Navojoa, algo así como 13 mil aficionados estarán presentes.

EN CIUDAD Frontera, este sábado inicia el torneo estatal de béisbol de 60 años, hasta el momento Lacho Zertuche, no ha informado nada, a la mejor al rato, bueno creo que es el indicado, pero espero que Ángel Amaya y su cuerpo técnico de LIVE Softbol y Beisbol estén presentes, como es su costumbre, ayer me no comunicó nada Ariel Flores, el titular de la Asociación Estatal de Beisbol, que estarán presentes DAMASCO como Frontera A, Tigres Frontera B, XX Frontera C y Piratas Frontera D, así como Saltillo y Ramos Arizpe, no viene Parras De la Fuente, Torreón, por miedo a perder ante Ciudad Frontera.

ESTE sábado desde las 8 de la mañana, el Licenciado Juan Elizalde Vallejo, estará poniendo el marcha el Campeonato Estatal de Futbol Copa TELMEX Juvenil Femenil de 14-15 Años, las instalaciones de la Unidad Nora Leticia Rocha y probablemente Xochipilli, sean el escenario de estos encuentros, son algo así como doce las selecciones que estarán presentes, hoy en conocido hotel de nuestra ciudad, estará el Licenciado Elizalde, haciendo entrega de los uniformes a las 6 de la tarde, ya para el sábado, se contempla buen clima en Monclova y la región, ojalá y así sea.