Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS.- YA listos los distintos estadios de la Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, para inaugurar la campaña 2023-24, en este circuito llegan jugadores de la Gran Carpa, que buscan regresar de nueva cuenta a sus organizaciones de Grandes Ligas, claro realizando números, que cubran los parámetros, de Mexicali informan que el lanzador Brac Warren es confirmado como el más reciente elemento de la legión extranjera de Los Águilas de Mexicali, y que ya está disponible para lanzar, ante los Sultanes de Monterrey, es originario de Rosebud, Montana, nació un 14 de febrero de 1996 y cuenta con 27 años de edad y lanza por el lado de los derechos en la reciente edición del Mexican Baseball Fiesta, Brac Warren mostró su buena estampa en el montículo al defender la causa Emplumada, situación que permitió que el cuerpo técnico encabezado por Roberto "Chapo" Vizcarra decidiera contar con los servicios del pitcher importado como uno de los brazos emplumados.

YA REPORTÓ el regiomontano Homar Rojas, al Coloso del Norte, estuvo checando muy de cerca, el talento joven de la Academia Gerardo Benavides Pape, que tiene el Club de Beisbol Acereros de Monclova, y que mañana inician su participación en Liga Juvenil Coahuilense, pero claro lo primero, diseñar una buena estructura en la formación de un roster, que ponga a templar a los 15 equipos restantes del circuito, como dice Héctor Rendón, otro receptor, un jardinero central, un tercero y cuarto bate efectivos y claro dos lanzadores que vengan a apoyar a Wilmer Ríos, todo eso ya se está viendo y en unos 15 días habrá buenas noticias.

LLEGARÁN en el 2024, extranjeros y pochos, a hacer historia en beisbol mexicano de verano, aunque como dijeron con anterioridad, el talento mexicano debe de estar, dentro del terreno de juego, el club Pericos de Puebla registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) Raudy Miguel Read Placencia, nativo de San José de Oca, República Dominicana, los Rieleros de Aguascalientes registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) Andretty Cordero Medina, D/D, IF, Santo Domingo, República Dominicana, Generales de Durango registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Jake Edward Polancic, D/D, P, Langley, Canadá y los Guerreros de Oaxaca registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Solomon Daveion Bates, D/D, P, Victorville, California, EUA.

ESTE DÍA, llegan a ciudad Frontera representantes de equipos que estarán iniciando mañana sábado, acciones en el Campeonato Nacional de Béisbol de 60 Años y Más, Ariel Flores estará presente para entregar rol de juegos, también aquí en Monclova, en la Unidad Deportiva Municipal, Nora Leticia Rocha, el Licenciado Juan Elizalde Vallejo, recibe a los equipos que estarán presentes en el Campeonato Estatal de Futbol Juvenil 14-15 Años Varonil Copa TELMEX, de acuerdo a un resumen que dio con anticipación, son doce las selecciones que estarán presentes, por cierto para la semana siguiente, en la catedral del deporte Ciudad Frontera, es el Campeonato Estatal de Futbol Libre Varonil Copa TELMEX.