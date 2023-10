Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS.- TLALOC, se puso a llorar la madrugada de ayer, nos mandó un puñado de agua, y dejó en mal estado campos deportivos de Monclova, por cierto en la mañana, atletas reportaron que el pasto sintético de la cancha de futbol de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, se levantó en algunas partes, quedaron de enviarme fotos, falta saber si no afectó la pista de tartán, en ciudad Frontera a las 8 de la mañana, me notificaron la suspensión del Campeonato Estatal de Béisbol Recreativo de 60 Años, por precaución y para no lesionar las instalaciones del Chacho Fabela y Unidad Deportiva Armando "Güero" Pruneda, se tomó esta solución, claro que es aceptable.

HOY domingo a las 7:30 de la mañana, es la salida oficial de la carrera pedestre 5-K ENCORE GyM, con motivo de su 5º aniversario, este evento es coordinado por el Keniano Galván y Nora Leticia Rocha, hasta ayer había un registro de 300 participantes, quien sabe si después llegarían más registros, por cierto aquí el mes que entra, estarán realizando los 21-K "Monclova con Espíritu de Acero", como que se enfría este negocio de esta carrera, ya que el cobro de inscripción, pues está bastante caro, en fin vamos a ver cómo les va, o mejor se esperan a los 21-K de Frontera para Todos.

TAMBIÉN ayer el Licenciado Juan Elizalde Vallejo, titular de la Liga de Fútbol del Estado de Coahuila, al filo de las 9 de la mañana dio inicio al Campeonato Estatal de Futbol 14-15 Años Juvenil, este torneo con autorización del alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, se llevó hasta la moderna Unidad Deportiva Armando "Güero" Pruneda, porque en Monclova, el aguacero dejó en malas condiciones las canchas de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, hasta ahí hicieron acto de presencia selecciones de Barroterán, Fusión Castaños, CENFOR Frontera, FC Sabinas, Laguna Athletic, Nueva Rosita, Rayados Monclova, AC Tigres Saltillo, Universidad Carolina, Parras De la Fuente y Ciudad Acuña.

EN VALLE Alto, allá en donde se iba celebra interesante torneo de Golf, se suspendió pues los Links se llenaron de agua, ya después van a buscar en que fecha lo realizan, ayer suspendieron algunos encuentros del Beisbol Infantil Ribereña, que estaban programados, hoy domingo puede haber juegos de la Liga Recreativa de 50 Años, creo que en algunos campos, aunque a decir verdad, ayer todavía a las 5:30 de la tarde, había mucha agua en la Unidad Deportiva Armando Pruneda, y en el Baltazar "Chacho" Fabela, lo mejor es suspenderlos, también Tláloc, se metió hasta el Coloso del Norte y suspendió en inicio de la Liga Juvenil Coahuilense de Béisbol, lo que pasa que como llegó el aguacero, sorprendió a todos y no hubo oportunidad de colocar la lona, en otra noticia del Club Deportivo y Social Astros, informan que debido a las malas condiciones del campo de AHMSA Uno, la serie final de campeonato de la Liga de Béisbol Gilberto Felán Reyes 2023. Padres vs Generales se cambia al Parque Diana Laura de colonia los Bosques, ahí juegan dos encuentros hoy domingo.