Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- LLENA de sorpresas estuvo la jornada seis, en liga Ranchera de Beisbol, el Ingeniero Alfredo De la Cruz, el mejor compilador de estadísticas del Norte de Coahuila, me informa que el equipo Ferrocarrileros con pitcheo de Josué Viera y Santiago Álvarez, conquistaron dos victorias ante el XX de Estancias, pero también me dijo que los Cerveceros de Frontera, le quitan una victoria a los Mets de DAMASCO, en este encuentro Sebastián Ramos en labor de relevo a Kelson Segura, se acreditó la victoria.

LA oportunidad de Luis Carlos Rivera, se le presenta ahora con Toros de Tijuana, confió siempre en regresar, eso se logra seis años después, el joven estratega fue presentado como el nuevo timonel del conjunto fronterizo que ya se alista para la temporada 2024 de LMB, el tiempo pasó rápido y el chihuahuense vuelve con honores luego de haber dirigido y llevado a playoffs a los equipos de Bravos de León y Rieleros de Aguascalientes, sin embargo, no olvida sus orígenes en este circuito, "Con Toros traíamos tremendo equipo en ese 2017 y ahora se me da la oportunidad de dirigir a un equipazo con esta organización que siempre está luchando por ganar ese campeonato", comentó el lunes en entrevista al finalizar la rueda de prensa que encabezó junto a Antonio Cano, director deportivo de Toros de Tijuana, Óscar Romero, director deportivo; Raúl Cano, asesor deportivo de presidencia y Elías Díaz, gerente de mercadotecnia.

Y QUE me dicen de los Rangers de Texas y Diamantes de Arizona, anoche iban por el título el equipo tejano, pero Arizona, también cuenta con todo para solucionar el problema e irse a un séptimo encuentro que sería el viernes en casa de los Rangers, pero quizás ya todo terminó anoche, aunque existe un pero, en el Line Up del juego 3, de esta serie Mundial, presentaba a Adolis García y Max Scherzer, tercero en el orden y abridor, pero ya en el cuarto juego ninguno de los dos está en el roster, y la principal duda es si van a poder jugar de nuevo en este Clásico de Otoño, los Texas Rangers dieron a conocer los movimientos en su roster para el Juego 4 confirmando que García y Scherzer fueron removidos después de que presentaron problemas físicos durante el encuentro del lunes, García una ligera rigidez en el costado izquierdo y Scherzer una rigidez en la espalda.

AHORA si el amigo Mario Menchaca me mandó scores de los resultados de la Liga Recreativa de Béisbol de 50 Años, por ahí ya adelanté algunos, y hoy sacó otros para mañana, pero si me gustaría saber cómo está el standing, para ver quién va a los Play Off.

POR AHÍ les fabriqué algunas calaveras, a gente identificada con el deporte, así lo hago cada año, para seguir recordando esa grandiosa amistad que todavía me tiene en vida, aunque a decir verdad, ya la máquina comienza a perder fuerza, pero me siento motivado, por las muestras de cariño y amistad que me han brindado, Gracias a todos.