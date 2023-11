Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- AYER EN Estadio de Beisbol "Francisco Villa" de Durango, se celebró el programado el "Showcase" del Club Generales de Durango, en donde recibieron varios representantes de organizaciones de Grandes Ligas, el evento inició a las 9:15 horas, esto lo hacen con el fin de que los prospectos de la tropa muestren sus habilidades y puedan ser tomados en cuenta por los scouts, los Generales han invertido mucho en el desarrollo de los jóvenes, tanto en Liga Invernal Mexicana, Liga Tabasqueña, Academia del Pacífico y ahora en el Campamento 2023, todo con la finalidad de que la juventud progrese en su camino a recibir oportunidades en el equipo grande o en el extranjero.

DESDE Villahermosa, Tabasco, ciudad en donde se encuentra mi gran amigo Julio Delgado nativo de la colonia Primero de Mayo y legendario lanzador de los Tigres Capitalinos, me informan que la directiva del Club Olmecas de Tabasco, presentó este lunes, en rueda de prensa, la imagen de Las Olmecas de Tabasco para la Liga Mexicana de Softbol (LMS) en su primera temporada que arrancará el 25 de enero contra las "Diablas de México", ahí estuvo la Lic. Guadalupe Castro de Merino presidenta del Sistema DIF Tabasco y la Mtra. Jessyca Mayo Aparicio, Directora Gral. del INJUDET, ellas dieron a conocer, que la conformación del roster se llevará a cabo posteriormente al Try Out que se efectuaría ayer martes 7 de noviembre en las instalaciones de la Liga Olmeca en la CDMX.

AYER HUBO gran convivio en praderas del Sur, dicen que un grupo de deportistas le brindaron merecido reconocimiento el Licenciado Álvaro Eugenio Martínez, ya que cumplió 17 años de excelente trabajo en Maxion INMAGUSA, hace años llegó a esta institución escolar de este centro de trabajo, y con el apoyo de la Licenciada Tanya directora del instituto, logró elevar el prestigio de los atletas en estos años, con títulos estatales y nacionales, la niñez y padres de familia saben del trabajo realizado por este maestro del atletismo nacional y bien acreditado.

SE ARMAN los Tigres de Quintana Roo, informan que ya comenzaron a conformar el roster que verá acción en la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, por lo que este jueves anunciaron la llegada del sensacional lanzador colombiano Luis Moreno, dicen que es un lanzador derecho nacido en Santa Rosa, Colombia un 3 de agosto de 1998, con rectas que alcanzan las 99 MPH y que se puede desempeñar como abridor o como relevo, con una estatura de 1.88 metros y un peso aproximado de 78 kilogramos.

Su carrera dio inició a los 18 años, cuando fue firmado por la organización de Gigantes de San Francisco, con quienes comenzó su preparación como pelotero profesional, teniendo actividad en Liga de Verano de la República Dominicana en la temporada 2017, donde logró establecer grandes números de cuatro ganados, uno perdido, 3.23 de ERA, recetando 38 ponches en 13 aperturas, juntando así un total de 64 innings lanzados, estuvo en el 2021 con Caimanes de Barranquilla y fue a la Serie del Caribe.