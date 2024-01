Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- VAYAN separando sus lugares y asientos, recuerden que este viernes inicia la Serie de Beisbol del Caribe en Miami Florida, y nuestro equipo de México (Naranjeros de Hermosillo), va con todo para llegar a la serie final de campeonato, me dijeron los que conocen de beisbol que Tigres de Licey de República Dominicana puede ser su rival, en fin vamos a esperar, por lo pronto la selección cerró ayer su preparación previa al viaja a la Serie del Caribe 2024 en el estadio "Fernando Valenzuela" de Hermosillo, hubo una charla de los jugadores de posición con el mánager del conjunto Juan Gabriel Castro y del coach de pitcheo Elmer Dessens con los lanzadores comenzó el trabajo de acondicionamiento físico.

COMO ustedes saben los jugadores que refuerzan a los campeones de la LAMP como los bateadores Bobby Bradley, Ramiro Peña, Julián Ornelas, Alexis Wilson, Randy Romero, Juan Carlos Gamboa o Roberto Valenzuela y los lanzadores Jake Sánchez, Elkin Alcalá, Juan Gámez entre otros ya entrenan con los Naranjeros, por ahí el coach Alfredo Meza trabajó con los receptores, los infielders con los coaches Jesús Arredondo y Carlos Gastélum y los outfielders con el coach Cornelio García para posteriormente llevar a cabo la práctica de bateo en dos grupos, mientras que lanzadores como José Samayoa y Elkin Alcalá tuvieron trabajo de bullpen.

"ESTAMOS orgulloso de nuestros Venados, que concluyeron una temporada de éxito" dijeron aficionados fieles seguidores del equipo Venados, que disputó final de campeonato ante Naranjeros de Hermosillo, el club porteño cumplió 77 años en el circuito invernal, primero Liga de la Costa, y una vez más dejó su marca en la afición, no solo de casa, sino de todo el circuito por su aguerrida temporada, ahora para este 2024-25 van a reforzar mejor su staff de picheo.

YA SERÍAN las elecciones de nueva directiva de la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Ribereña, quedaría siempre la planilla de Porfirio Ramos, ojalá y alguien me comunique algo de ellos, por cierto el chamaco Porfirio Ramos Gallegos, hijo de Pilo, viajará a las escuelas de béisbol de República Dominicana, me comentaron que este chamaco de Monclova, lo firmaron los Astros de Houston, este chamaco tiene el mundo en sus manos, y debe de poner el cien por ciento en su preparación, en una ocasión en que estuvo en Monclova Ozzie Guillén, me comentó, aquí esta escuela tiene mucho talento, refiriendo a la Gerardo Benavides Luna, "solo que los chamacos, los invade la nostalgia y a la semana, ya se quieren regresar, claro eso no lo va a hacer Porfirio Ramos Jr.

NI MODO, Chris Roberson, se retira activo como jugador profesional del béisbol de México, pero le ofrecieron chamba como instructor de personal de entrenamiento en Ligas Menores de Béisbol de los Tampa Bay Rays, en la presente temporada del 2024, esta es bastante bien para el morenito, que dejas las puertas abiertas con Acereros de Monclova, uno de estos días voy a visita a Valentín Gámez para que me platique algo de los demás movimientos que vaya a realizar la Furia Azul.