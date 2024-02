Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- MÁS caliente se está poniendo el beisbol de estufa de LMB 2024, todos los equipos están reforzando sus departamentos, dicen allá en tierras tapatías, que los Charros ¡va por todo! En la próxima edición y por ello, ha firmado a los cañoneros Ramón Torres, Jhon Núñez y Dwight Smith Jr. dos son dominicanos y un norteamericano, las nuevas incorporaciones de la novena que comandará Benjamín Gil y que, prácticamente, está conformada, para iniciar acciones de pretemporada, el próximo 11 de marzo, informaron que el dominicano Ramón Torres, de 31 años, puede jugar 2B, SS y 3B, tiene 14 campañas como profesional y militó en los Kansas City Royals, donde recorrió todo el sistema de sucursales hasta Las Mayores en 2017 y 2018; después, fue firmado por los Chicago White Sox, aunque solamente participó en Clase AA y AAA.

EL ex bigleaguer John Dwight Smith Jr. de 31 años y originario de Georgia, se desempeña como jardinero y puede cubrir cualquiera de las tres praderas; fue drafteado por los Toronto Bluejays en 2011 y, tras 6 años en sucursales, debutó en el Big Show en 2017 con dicha organización; también vio acción en MLB con Baltimore, en 2019 y 2020, también en otra información, dicen que José Meléndez está formando también una escuadra de miedo con Olmecas de Tabasco, y para que la cuña apriete, dicen que anunciaron la contratación del dominicano Francisco Peguero, quien estuvo desde 2016 hasta 2022 con los Acereros, en 2023 jugó para los Piratas de Campeche y en 2024 vestirá el uniforme de Tabasco, Peguera se unirá a ex compañeros como; Wirfin Obispo y Al Alburquerque, se me hacen que van a hacer un despapaye.

ME HABLÓ ayer Juan Antonio "Chato" Cárdenas, para informarme que este domingo en campo de beisbol Fernando Soto de Estancias, se estará realizando interesante cuadrangular de beisbol de veteranos de las Ligas Recreativas de Beisbol, Juego con Causa, a beneficio del amigo Alfredo Galicia Sanmiguel, este inicia a las 10 de la mañana, en el primer juego enfrentan Cachunes contra Broncos de Merco, que dirige Juan Pablo Palacios, en el segundo encuentro Rancheros de Fernando Soto contra Aztecas del Gato Quintero, habrá quinielas, ampayeo de Ramón Martínez para que asistan.

MAÑANA ya no estaré con ustedes, por motivos de fuerza mayor estaré ausente 4 o 5 días, ustedes sabe, se cansa el "Caballo" y hay que dejarlo descansar unos días, pues viene Liga Mexicana de Beisbol, y pretendo estar al cien por ciento, este viernes en la Cena-Baile de la entrega de Astros 2023 Ricardo Saldívar y el domingo el acto inaugural de la Liga de Beisbol de Primera Fuerza del Club Astros, "Jesús Armendáriz Riojas".

YA EXISTE una delegación de 26 atletas de Monclova, que estarán realizando el 3 de marzo, viaje a la ciudad de Torreón, para estar presente en la edición del 2024 del Maratón Lala, por cierto el Club Chu Ani Sorachi, que dirigen Carlos Guerrero y Lety Acosta, ya tienen un autobús disponible para realizar el viaje, algunos van busca de marcas para estar presente en el maratón de Boston 2024, que será en Abril.