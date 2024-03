Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- MONCLOVA y su afición, esta sedienta de beisbol profesional, lo anterior viene al caso, porque en el juego de exhibición ante Saraperos de Saltillo, hubo un a asistencia de 3 mil aficionados, en este encuentro el timonel de la Furia Azul integró un Line Up, con la intención de checar el resultado de su nueva artillería, así como checar el bullpen, responsabilidad del "Rey" Arturo González, así como de Julio César Miranda, son gente de experiencia, que ya tiene varios años en beisbol de Liga Mexicana de Beisbol, ellos al lado del jefe Homar Rojas, sacan los promedios de la actuación de cada lanzador, en los siguientes juegos de exhibición, para saber quién se queda.

TAMBIÉN ES importante la destacada actuación a la hora de batear, de toda la escuadra de la Furia Azul, por ahí tenemos a Lino Connel el nativo de Maracaibo Venezuela, llegó a México para quedarse, su recorrido por equipos de Liga Mexicana, lo catalogan como el mejor experto en beisbol, al lado de Iker Franco, Marco Antonio Romero, tienen que dar los resultados necesarios, para darle el poder necesario tanto a la ofensiva como a la defensiva de nuestra Furia Azul, en la presentación ante Sultanes de Monterrey hoy y mañana, ya deben de estar en el terreno de juego, Addisson Russell, Chris Carter, Ramón Hernández, Aldrem Corredor, así como checar los brazos de Chávez Fernander y Luis Escobar, ya Robert Kely mánager de Sultanes asegura, venir por los triunfos.

SE REPORTA desde Delicias Chihuahua, el Borris Delgadillo, lo recuerdan ustedes, gran beisbolista, ya dejo atrás todo, porque ya se entregó al señor, pues bien el Borris, estuvo en inicio de pretemporada de Dorados de Chihuahua, me informó que por espacio de tres horas, los peloteros realizando ejercicios físicos, aunado al trabajo defensivo para después pasar al grupo de bateo así como el trabajo de bullpen con los lanzadores, dijo que el arribo del serpentinero estadounidense Brian Schlitter y el jardinero mexicano Alejandro González al Gran Estadio Delicias, sede de campamento primaveral de la novena del norte de cara al inicio de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), ahí también están los extranjeros Richard Ureña y Wendell Floranus.

DESDE la ciudad de los Rascacielos, me informan que el campeón de home runs, dobletes y carreras anotadas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), con cuatro años de experiencia en las Grandes Ligas, José Rondón, ya llega a los Diablos Rojos del México como refuerzo para la Temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el utility venezolano se une para darle mayor fuerza y profundidad al roster de la escuadra capitalina, que hoy viernes cumplió su quinto día de entrenamiento en el Estadio Alfredo Harp Helú, José Rondón, nacido en Villa de Cura, Venezuela, comenzó su carrera profesional en 2011 en la Dominican Summer League.

NO ME han invitado, pero ayer alguien me comunicó, que este domingo por el parque Diana Laura del "Chapito" Holman Salas, se va a celebrar un cuadrangular de beisbol en donde estarán presentes los equipos Democracia Sindical, Atléticos, un equipó llamado Venados, bueno antes de iniciar, rendirán homenaje al Licenciado Eleuterio López Aguilar.