Ráfagas Deportivas

¿BUENOS DÍAS.- TODO listo para encenderse este martes 16 de abril, las candilejas, el Estadio Municipal de Monclova, llamado el Horno Más Grande de México, cuando el equipo de la Furia Azul, que comanda Homar Rojas, estará recibiendo a los Saraperos de Saltillo, en acto inaugural, que pasará a la historia, pero antes, viernes 12, 13 y 14 cuando el equipo de usted, ya regresa de la franja fronteriza de Nuevo Laredo, en donde deben de ganar la serie a los Tecolotes de los Dos Laredos.

DE ACUERDO, a lo que estamos viendo Homar Rojas, tiene mucha tela de donde cortar en lo referente a su bullpen, pues tiene pensado formar la rotación de abridores con lanzadores derechos siendo ellos, primero Zac Grotz ante Tecolotes, lo sigue Chester Pimentel, el dominicano abrirá por la Furia ante los Tecos en el parque "La Junta" en Nuevo Laredo, el tercero será el colombiano Luis Escobar el cual se encargará de la conclusión de la serie inaugural en la frontera contra los Tecolotes, regresan a Monclova y será Wilmer Ríos quien reciba a Saraperos de Saltillo, el quinto en abrir juego lo será el zurdo panameño Antonio Frías el cual después de una buena serie del Caribe llegó a la Furia Azul como invitado y terminó quedándose con un puesto en la rotación del Acero.

FUE en el 2018 cuando Sultanes de Monterrey levantaron la Copa Zaachila, ahora dice el timonel de los fantasmas grises el panameño Roberto Kelly, "Estamos en deuda, la afición de Monterrey quiere un campeonato, cada uno sabe dónde está fallando y vamos a enfocarnos en eso, si cada uno ataca sus propias debilidades como grupo vamos a estar fuertes", comentó el timonel, quien ha llevado las riendas de los regios cuatro temporadas: 2018-2019 y 2022-2023.

¡CUIDADO con Leones de Yucatán! Ellos también anuncian su ¡Tercia de caballos! En forma oficial su primera rotación abridora que verán acción en el Estadio Domingo Santana para la serie inaugural ante los Bravos de León que comenzará el día viernes 12 de abril, en el primer juego estará César Valdez, "La Cabra" o "El hombre de las cinco letras" se subirá al centro del diamante, el oriundo de Santo Domingo, República Dominicana, volverá a ver acción en la temporada tras la blanqueada ante Monclova en la Serie del Rey del 2019, en el juego dos va el cubano Odrisamer Despaigne, en el juego tres Randall Delgado.

LES platico a mis amigos deportistas, no traigo cámara fotográfica, ya me la pidieron la regrese, como les dije voy a estar al lado de ustedes hasta que Dios, me de licencia, si me envían resultados, les encargo dos o tres fotos, para complementar bien la crónica, ahora que si les sobre por ahí una cámara, y me la quiere regalar, pues gracias.

MAÑANA LES platico la división de honores, que tuvieron los equipos Gallos de Alejo Peña y el líder Cerveceros de Ciudad Frontera, en Liga de Beisbol de Primera Fuerza "Jesús Armendáriz Riojas" tremendo el agarrón que se dieron, salieron a mano.